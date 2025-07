Notícias negativas influenciam humor de todos os brasileiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o cientista político Antonio Lavareda, após Pesquisa Radar Febraban, realizada pelo Ipespe, o conjunto de notícias negativas recentes continua afetando o humor da população. Neste segundo trimestre tivemos aumento da taxa básica de juros para 15%, os descontos indevidos dos aposentados, crédito mais caro, alta na energia elétrica e nos custos de habitação. Para ele, a percepção de que os preços continuam aumentando é generalizada em todos os segmentos, mas continua sendo as mulheres que mais percebem o aumento de preços (85% contra 80% dos homens.

PETISTA

Não foi surpresa a eleição de Carlos Veras no diretório de Pernambuco do PT. Tinha o apoio das principais lideranças do partido, Humberto Costa, João Paulo e Teresa Leitão.

NA TV JORNAL

A TV Jornal mostra hoje o jogo Sport e Ceará, pela Copa do Nordeste. Única novidade será o técnico Daniel Paulista, inclusive porque o clube não poderia inscrever novos jogadores na competição

ACIDENTE

Marcelo Rubens Paiva, autor de “Ainda Estou Aqui” , quebrou dois ossos da perna, a tíbia e o perônio, num voo da TAP entre São Paulo e a Cidade do Porto. O escritor, que é cadeirante, apertou um botão para esticar as pernas, mas o mecanismo funcionou de maneira brusca, prendendo a perna do escritor embaixo da poltrona da frente

INGRESSOS

O valor dos ingressos na Copa do Mundo de Clube da Fifa varia de acordo com o interesse do público. A partida do Fluminense e Chelsea, ontem, teve ingressos até de R$ 72. Já para o jogo de hoje, entre Real Madrid e PSG vai de R$ 1 mil a R$ 5,2 mil.

PERDA

Lamentado o falecimento do professor Francisco Cardoso Gomes de Matos. Professor emérito da UFPE era poeta e um dos maiores linguistas do país. Foi um dos fundadores da Comissão de Direitos Humanos Dom Helder Câmara da UFPE.

Tatiana Marques, no aniversário do padre Cosmo Nascimento - Arquivo Pessoal

RECORDE

Segundo o site “The Numbers”, Scarlett Johansson é a atriz mais lucrativa da história das bilheterias de Hollywood. Os filmes que ela participou, juntos, somam US$ 14, 8 bilhões. Atualmente, ela protagoniza o filme “Jurassic World: Recomeço”, que está nos cinemas.

PRÊMIO

Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator do Festival de Cannes 2025, em cerimônia surpresa no “Cinema Paradiso Louvre Festival”, em Paris. A entrega foi feita durante a exibição do filme “O Agente Secreto”, pelo diretor Kleber Mendonça Filho.

LUXO

Dados da “Brain Inteligência” mostram que o valor médio do metro quadrado dos imóveis de luxo em São Paulo subiu 4,8% no 1° trimestre deste ano, ou seja para R$ 19,5 mil, já o setor de superluxo aumentou 5,2%, custando R$ 37,2 mil.

COMÉRCIO

Pelo segundo mês consecutivo, as vendas do comércio varejista registraram queda de 0,2% em maio deste ano, segundo o IBGE. No Recife, a forma de contornar a queda nacional está sendo com o Liquida Grande Recife.

Ao tomar posse como desembargadora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Gisele Sampaio, com as presidentes Christiane Leitão, da OAB do Ceará, e Ingrid Zanella da OAB de Pernambuco - Sandokan Xavier/Divulgação

LOOK

A duquesa de Sussex Meghan Markle e a ex-atleta Serena Williams escolheram look de marca brasileira para curtir o fim de semana. Meghan usou um conjunto estampado branco e azul da Farm. Serena vestia um vestido com bordados de flor.