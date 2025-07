Governadora vai abrir a Fenearte esta tarde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra preside a solenidade de abertura da 25ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato hoje às 16h. Evento presta justa homenagem a Jarbas Vasconcelos, Cadoca Pereira e Geralda Farias, responsáveis pela criação do evento, o maior de artesanato da América Latina. Que tem nesta 25ª edição muitas novidades, a começar de um número recorde de participantes

O empresário João Carlos Paes Mendonça, com os netos Renato e João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, em homenagem feita pelo Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro - Jailton Jr./JC IMAGEM

RECONHECIMENTO

O Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro, destacou ontem, durante visita do empresário João Carlos Paes Mendonça ao CMNE, a importância da empresa na economia da região, além de destacar o papel social do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Na ocasião, o grupo foi homenageado pelos 90 anos.

PRESENÇAS

Na homenagem, estiveram presentes o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, os acionistas Renato e João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, a diretora de Comunicação Corporativa, Carla Seixas, a diretora de Relações Institucionais e Desenvolvimento Social, Lúcia Pontes, o superintendente do SJCC, Vladimir Melo, e o diretor de Jornalismo, Laurindo Ferreira.

IMAGEM

O prefeito João Campos assina hoje, no Morro da Conceição, a ordem de serviço para a restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição e do seu nicho. Utilizará serviços técnicos especializados para reavivamento da pintura e tratamento de pontos de oxidação, com o objetivo de garantir a preservação do importante marco histórico e religioso.

Monsenhor Luciano Brito e as médicas Daniela Figueiras. Juliana Fontan e Mecleine Dantas, em inauguração esta semana - Divulgação/Gleyson Ramos

CONTRATAÇÕES

As contratações de jogadores para a temporada 2025/2026 do futebol europeu já chegaram a 3,2 bilhões de euros (R$ 20,4 bilhões). Os mais caros foram o alemão Florian Wirtz, comprado pelo Liverpool por 125 milhões de euros (R$ 770 milhões); o brasileiro Matheus Cunha, que o Manchester United adquiriu por 74,2 milhões de euros (R$ 470 milhões); e o espanhol Martín Zubimendi, que passou a ser do Arsenal por 70 milhões de euros (R$ 450 milhões). Os três clubes que mais gastaram são ingleses: Chelsea, Liverpool e Manchester City.

PARCERIA

A Amparo 60 fechou parceria com a Galeria Nara Roesler, que representa o artista Vik Muniz. Durante o período da mostra do artista no Instituto Ricardo Brennand, a galeria pernambucana será a responsável pela comercialização das obras no Recife.

CACHÊS

Foram divulgados pela Prefeitura de Garanhuns os cachês dos cantores que vão se apresentar no Festival de Inverno. Bruno e Marrone estão no topo (R$ 704 mil), seguidos de César Menotti e Fabiano e Mari Fernandez (R$450 mil).

PRORROGAÇÃO

A exposição “1º Salão de Fotografia do Recife”, no Museu da Cidade, foi prorrogada até domingo.

POLÍTICA

Durante o evento de filiação de Andrea Medeiros ao PSD, uma fala da governadora Raquel Lyra chamou atenção: “Tem gente que acha que quanto mais atrapalha, melhor para seu projeto político de poder”.

VISUAL

O Recife Expo Center está iluminado de Verde ou Amarelo, em apoio para duas importantes campanhas de saúde pública: o “Julho Verde”, dedicado à conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, e o “Julho Amarelo”, que alerta para a prevenção e o controle das hepatites virais.

MORDOMIA

O encontro do mundo feminino, ontem, foi no “Buddha Spa”, com “protocolo secreto” de relaxamento, apenas para convidadas selecionadas. Faz parte da programação do “Clube Secreto”.

Joana Freire, que completou idade nova no final de semana - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Quem aposta no caos quase sempre acaba tragado por ele.” (Igor Maciel)

A POUSADA Filó, em Fernando de Noronha, tem projeto externo assinado pelo arquiteto Romero Duarte.

LAMENTADO o falecimento de Socorro Martins, cunhada do companheiro Magno Martins.

O CHEF Biba Fernandes inaugura ainda neste mês o “Chicama” de Fernando de Noronha.

MARCIA Casanova foi muito cumprimentada ontem, quando completou idade nova.

HELÔ Pinheiro, musa inspiradora da música “Garota de Ipanema”, celebrou 82 anos.

HOJE é Dia do Médico Oncologista.

A JORNALISTA Laís Godoy retorna de giro pela Europa.

ANIVERSARIANTES: Abelardo Baltar, Alice Gouveia, Bertha Rozenblit, Daniel de Andrade Lima, Frederico Uchoa, Frederico Werner Lundgren, Gilberto Lima, Gilson Cidrim, Juan Gatel, Juliana Britto, Laís Monte Teixeira, Luiz Otávio Cavalcanti, Meiry Lanunce, Paulo Salgado, Ricardo Monteiro Leal, Rita de Cássia Gueiros, Roselina Arcuri Branco e Sandra Lago.