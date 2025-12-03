Selton Mello apresenta bastidores de "Anaconda" em novo vídeo
Longa estrelado pelo ator brasileiro ao lado de Jack Black e Paul Rudd ganha prévia que mostra clima descontraído dos sets de filmagem.
Clique aqui e escute a matéria
O novo filme da franquia “Anaconda” conta com um atrativo especial para os brasileiros!
A menos de um mês de tomar conta dos cinemas do país com o filme, Selton Mello revela os bastidores da produção hollywoodiana em novo vídeo.
A prévia divulgada pelo ator brasileiro mostra o entrosamento entre o elenco – composto por nomes como Jack Black, Paul Rudd e Thandiwe Newton – nos bastidores.
Dirigido por Tom Gormican (“O Peso do Talento”), a trama é situada na Amazônia e acompanha Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), dois amigos que enfrentam uma crise de meia-idade e resolvem realizar o antigo sonho de regravar o filme “Anaconda”, que marcou a juventude da dupla. Porém, as coisas saem do controle quando uma cobra gigante surge no set de filmagem e eles precisam lutar por sobrevivência.
No filme, Selton Mello interpreta Santiago, um especialista em cobras.
“Anaconda” tem estreia marcada para 25 de dezembro nos cinemas do Brasil.
SINOPSE
Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd) são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: o “clássico” cinematográfico “Anaconda”. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona a finalmente realizar esse sonho, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens. Mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda gigante de verdade aparece, transformando o set de filmagem comicamente caótico em uma situação mortal. O filme que eles estão morrendo de vontade de fazer pode muito bem acabar matando eles.