Filme 'Retomada' estreia em Olinda com debate e apresentações musicais sobre vivências indígenas na cidade

A sessão é aberta ao público e inclui debate com a equipe, além de shows de artistas ligadas à cena musical pernambucana

O curta-metragem Retomada, que aborda as experiências, desafios e processos de afirmação identitária de mulheres indígenas em contexto urbano, será lançado no próximo sábado (6), às 17h, na Casa do Cachorro Preto, no bairro do Carmo, em Olinda, no Grande Recife.

A sessão é aberta ao público e inclui debate com a equipe, além de shows de artistas ligadas à cena musical pernambucana.

Com 12 minutos de duração e classificação indicativa livre, o filme tem direção da pernambucana Erlânia Nascimento e foi concebido a partir da ideia da cearense Lia Braga, da etnia Guanacé, radicada no Recife.

A narrativa acompanha três protagonistas que atuam em diferentes frentes da produção artística: Monique Xavier (professora de dança, performer e cantora), Siba Puri (cantora, compositora e musicista) e Selly Tarairiú (artista visual, fotógrafa e realizadora audiovisual).

A obra integra um movimento de reflexão sobre o que significa ser indígena nas cidades — especialmente para quem vive afastada de aldeias ou perdeu, por diferentes circunstâncias históricas, o vínculo cotidiano com sua comunidade de origem.

Segundo Siba Puri, esse deslocamento resulta, muitas vezes, no rompimento de costumes, saberes e línguas tradicionais, realidade enfrentada por diversas famílias ao longo de gerações.

Programação de lançamento

Após a exibição, o público participa de uma roda de conversa com realizadoras e protagonistas, em uma perspectiva de afirmação identitária e discussão sobre territórios urbanos como espaços de resistência indígena.

A programação musical conta com duas atrações: Siba Puri, que recebe a cantora e compositora Briê, e o grupo Semente de Maracá, representante da cultura popular e do ritmo do coco.

O repertório inclui a canção recém-lançada Vozes das Sementes.

Construção coletiva

Também integram o elenco Belle Mota e Joyce Santana, ambas pernambucanas. A produção é assinada pelo Coletivo Baobá, fundado em 2019, que atua nas áreas de arte, cultura e agroecologia.

Lia Braga responde pelo argumento e pela produção executiva, enquanto Erlânia Nascimento assina roteiro, direção de fotografia, colorização e finalização do filme.

A ficha técnica reúne ainda profissionais responsáveis por som direto, trilha, edição, acessibilidade comunicacional e audiodescrição, reforçando o caráter colaborativo da obra.

Uma narrativa sobre corpos-territórios

O curta se estrutura a partir da noção de “corpos-territórios”, conceito que entende o corpo indígena como espaço onde memória, ancestralidade e identidade se manifestam — independentemente da localização geográfica.

Segundo Lia Braga, essa perspectiva considera que os territórios ocupados por mulheres indígenas nas cidades constituem, por si, forma de retomada simbólica e política.

O filme também aponta para o apagamento histórico dos povos originários e para o modo como políticas de extermínio e deslocamento forçado contribuíram para que muitos indígenas fossem empurrados para periferias urbanas.

Para Selly Tarairiú, a dificuldade de reconhecimento institucional de indígenas que não vivem em aldeias reflete, ainda hoje, padrões coloniais que associam identidade exclusivamente a território físico e a fenótipos específicos.

Incentivo público e acessibilidade

Retomada foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, do Governo de Pernambuco e da Secretaria Estadual de Cultura.

A obra conta com um conjunto de recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, audiodescrição e legendas para pessoas surdas e ensurdecidas, garantindo maior alcance ao público.

Serviço

Lançamento do curta Retomada



Data: 6 de dezembro de 2025 (sábado)

Local: Casa do Cachorro Preto (Rua Treze de Maio, 99 – Carmo, Olinda)

Horário: A partir das 17h

Entrada: Gratuita

Programação: Exibição do filme, debate e shows de Siba Puri convidando Briê, e apresentação do grupo Semente de Maracá