Noite de pré-estreia do Festival de Cinema Francês movimenta Zona Norte do Recife

O evento reuniu convidados, imprensa e frequentadores do cinema para a exibição do longa 'A Mulher Mais Rica do Mundo', com Isabelle Huppert

Clique aqui e escute a matéria

A 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil teve sua pré-estreia na noite desta quarta-feira (26), no Moviemax Rosa e Silva, no Shopping ETC, na Zona Norte do Recife.

O evento reuniu convidados, imprensa e frequentadores do cinema para a exibição do longa “A Mulher Mais Rica do Mundo”, protagonizado por Isabelle Huppert. A abertura contou ainda com coquetel e apresentação musical.

Entre os presentes estiveram Gildo Marcelino, coordenador de marketing do Shopping ETC, e Rafaela Souza Leão, gerente de programação e marketing da Moviemax Cinemas, além de parceiros do cinema e representantes de empresas locais.

O festival exibe 20 filmes, selecionados entre produções que passaram por festivais como Cannes e Veneza. Consolidado como o único evento francês de cinema realizado simultaneamente em âmbito nacional, o festival acumula mais de 2 milhões de espectadores desde sua criação.

No Recife, as sessões ocorrem exclusivamente no Moviemax Rosa e Silva até 10 de dezembro, com oito exibições diárias. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria, no app do cinema e no site da rede.

Programação

A seleção reúne comédias, dramas, suspenses e animações que exploram temas familiares, dilemas pessoais e transformações vividas pelos personagens. Entre os destaques estão:

“O Estrangeiro”, de François Ozon

“Vizinhos Bárbaros”, de Julie Delpy

“Mãos à Obra”, de Valérie Donzelli — vencedor de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2025

“Eu, Que Te Amei”

“Sonho, Logo Existo”

“Fora de Controle”

“O Apego”

“Jovens Mães”

“Maya, Me Dê Um Título” (animação)

“13 Dias, 13 Noites”

“Era Uma Vez Minha Mãe” (comédia dramática)

A programação completa está disponível nos canais oficiais do Moviemax Cinemas.