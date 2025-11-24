Festival de Cinema Francês chega ao Moviemax Rosa e Silva, na Zona Norte do Recife, com 20 filmes e sessões diárias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criado há 16 anos, o festival reúne títulos inéditos e consagrados e se mantém como o único evento francês simultâneo em escala nacional

A 16ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil movimenta, a partir desta quinta-feira (27), as salas do Moviemax Rosa e Silva, no Shopping ETC, nos Aflitos.

O circuito exibe 20 longas que passaram por festivais como Cannes e Veneza e segue até 10 de dezembro, com oito sessões diárias. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, no aplicativo Moviemax Cinemas ou no site da rede.

Criado há 16 anos, o festival reúne títulos inéditos e consagrados e se mantém como o único evento francês simultâneo em escala nacional. Desde sua implantação, ultrapassou dois milhões de espectadores.

Programação e curadoria

Para a curadoria do festival, Christian e Emmanuelle Boudier, o momento geopolítico reforça a importância de narrativas capazes de estimular debate.

“Esperamos que os filmes abram perspectivas, levantem questões e, quem sabe, tragam algumas respostas”, afirma Christian. Emmanuelle destaca que a seleção aposta em encontros: “Nosso objetivo é criar oportunidades de intercâmbio e fortalecer a experiência coletiva no cinema”.

Rafaela Souza Leão, gerente de programação e marketing da Moviemax, avalia que a relação construída com o público explica a boa adesão do festival no Recife. “É um trabalho de formação de plateia desenvolvido ao longo de anos, aliado a uma programação planejada para o perfil do nosso público”, afirma.

Os filmes

A seleção reúne comédias, dramas, suspenses e animações. Entre os destaques estão O Estrangeiro, de François Ozon; Vizinhos Bárbaros, de Julie Delpy; Mãos à Obra, de Valérie Donzelli — vencedor de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2025 — e A Mulher Mais Rica do Mundo, protagonizado por Isabelle Huppert.

Outros títulos da grade incluem Eu, Que Te Amei, Sonho, Logo Existo, Fora de Controle, O Apego, Jovens Mães, a animação Maya, Me Dê Um Título, o drama 13 Dias, 13 Noites e a comédia dramática Era Uma Vez Minha Mãe.

Participação nacional

O festival acontece simultaneamente em capitais e cidades de diversos portes.

Além do Recife, a programação se estende a municípios como Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Natal, Porto Alegre, Salvador, São Paulo, Vitória, entre outros. A lista completa é atualizada no site oficial do evento.

Realização

O Festival de Cinema Francês do Brasil conta com patrocínio master da Varilux, além de apoios de BNP Paribas, Edenred, Voltalia, Fairmont, Air France, Ministério da Cultura (Lei Rouanet), Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura.

A iniciativa possui parceria das Alianças Francesas, da Embaixada da França no Brasil, de distribuidoras e exibidores de todo o país.