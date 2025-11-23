"Wicked: Parte 2" se torna uma das maiores estreias do ano
Wicked: Parte 2 estreia em alta e conquista a maior abertura de 2025, reforçando o carinho do público pelo universo mágico de Oz! Saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
Wicked: Parte 2 chegou aos cinemas sem fazer cerimônia: já aterrissou no topo das bilheterias norte-americanas. O musical, que marca o reencontro do público com Ariana Grande e Cynthia Erivo, conquistou a maior abertura de 2025 na América do Norte.
Logo no primeiro fim de semana, a expectativa é que o filme ultrapasse a marca de US$ 150 milhões. Só entre as pré-estreias e os dois primeiros dias oficiais, de quinta para sexta-feira, o longa já somou US$ 68,6 milhões. É um resultado expressivo, que mostra a força do universo de Wicked e o entusiasmo dos fãs.
A Variety, porém, faz um ponto importante: cerca de US$ 12,6 milhões desse montante vieram de sessões realizadas antes mesmo de quinta. Se esses valores fossem desconsiderados, Wicked Parte 2 ficaria ligeiramente atrás de Um Filme Minecraft, que abriu com US$ 57,11 milhões.
O mundo de Wicked
Dirigidos por Jon M. Chu (Podres de Ricos, In the Heights), os dois filmes adaptam o premiado musical de Stephen Schwartz e Winnie Holzman, inspirado no livro de Gregory Maguire. A história revisita o Reino de Oz antes da chegada de Dorothy, mostrando o encontro - e a relação intensa - entre Glinda, a bruxa boa, e Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste.
Nas telas, Ariana Grande e Cynthia Erivo dão vida às protagonistas. As duas, inclusive, foram indicadas ao Oscar pelo primeiro filme, lançado em novembro de 2024 e atualmente disponível no streaming. O elenco ainda reúne nomes como Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.
Na trama, acompanhamos Elphaba e Glinda se conhecendo ainda na escola. A amizade surge apesar das diferenças - e logo é colocada à prova quando o Mágico de Oz as convida para a Cidade Esmeralda, onde verdades profundas sobre o reino começam a vir à tona.
Wicked: Parte 2 já está em cartaz nos cinemas.