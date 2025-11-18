"Wicked: Parte II" estreia na quinta, mas já conta com sessões antecipadas amanhã, 19/11

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segunda parte da história não contada das Bruxas de Oz acaba de ganhar novo vídeo de bastidores focado na personagem de Cynthia Erivo, Elphaba Thropp

O longa “Wicked: Parte II” (Wicked: For Good), protagonizado pelas atrizes indicadas ao Oscar, Cynthia Erivo e Ariana Grande, estreia nesta quinta-feira, 20 de novembro, nos cinemas brasileiros, mas os fãs da sequência poderão assistir à produção a partir de amanhã, 19 de novembro, em sessões antecipadas em todo o Brasil.

Como parte da campanha de divulgação do filme, o diretor Jon M. Chu, a atriz e Cynthia Erivo (Elphaba) e o ator Jonathan Bailey (Fiyero) estiveram em São Paulo no início de novembro para a primeira parada da turnê global de “Wicked: Parte II”. O evento para fãs e imprensa foi assinado pela Universal Pictures em parceria com a TV Globo.

O premiado Jon M. Chu retorna para dirigir a continuação após comandar a sensação global de 2024 - aclamada como a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos colecionando 10 indicações ao Oscar (incluindo Melhor Filme), vencedora de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção e responsável por mais de 750 milhões de dólares em bilheteria global.

Ariana Grande e Cynthia Erivo voltam a estrelar nos papéis de Glinda e Elphaba, esta que passa a ser vista como a temida Bruxa Má do Oeste.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas também em versões acessíveis.