Filmes | Notícia

"Wicked: Parte II" estreia na quinta, mas já conta com sessões antecipadas amanhã, 19/11

Segunda parte da história não contada das Bruxas de Oz acaba de ganhar novo vídeo de bastidores focado na personagem de Cynthia Erivo, Elphaba Thropp

Por Alice Lins Publicado em 18/11/2025 às 17:30
Cynthia Erivo é Elphaba em WICKED, dirigido por Jon M. Chu
Cynthia Erivo é Elphaba em WICKED, dirigido por Jon M. Chu - Universal Pictures

O longa “Wicked: Parte II” (Wicked: For Good), protagonizado pelas atrizes indicadas ao Oscar, Cynthia Erivo e Ariana Grande, estreia nesta quinta-feira, 20 de novembro, nos cinemas brasileiros, mas os fãs da sequência poderão assistir à produção a partir de amanhã, 19 de novembro, em sessões antecipadas em todo o Brasil.

Como parte da campanha de divulgação do filme, o diretor Jon M. Chu, a atriz e Cynthia Erivo (Elphaba) e o ator Jonathan Bailey (Fiyero) estiveram em São Paulo no início de novembro para a primeira parada da turnê global de “Wicked: Parte II”. O evento para fãs e imprensa foi assinado pela Universal Pictures em parceria com a TV Globo.

O premiado Jon M. Chu retorna para dirigir a continuação após comandar a sensação global de 2024 - aclamada como a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos colecionando 10 indicações ao Oscar (incluindo Melhor Filme), vencedora de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção e responsável por mais de 750 milhões de dólares em bilheteria global.

Ariana Grande e Cynthia Erivo voltam a estrelar nos papéis de Glinda e Elphaba, esta que passa a ser vista como a temida Bruxa Má do Oeste.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas também em versões acessíveis.

