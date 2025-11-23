fechar
Filmes | Notícia

Leonardo DiCaprio pode produzir filme sobre "O Mágico de Oz"

O ator pode produzir documentário que revela segredos e tensões por trás das filmagens do clássico O Mágico de Oz. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 23/11/2025 às 13:21
Cena do filme O mágico de Oz
Cena do filme O mágico de Oz - Divulgação

De acordo com informações da Variety, Leonardo DiCaprio está por trás de um novo documentário que revisita os bastidores de O Mágico de Oz.

A produção, dirigida por Tom Donahue, já está em desenvolvimento e promete mergulhar profundamente no processo do clássico de 1939.

O filme, intitulado Oz, deve mostrar como a equipe por trás da obra - incluindo o diretor Victor Fleming e a inesquecível Judy Garland - foi levada ao limite durante as filmagens. A proposta também é entender o que fez a história atravessar gerações e se tornar um dos títulos mais amados do cinema.

“O Mágico de Oz continua extremamente presente na nossa cultura, e seu impacto ainda ecoa hoje”, afirma DiCaprio. “É uma chance rara de revisitar essa história e fazer isso ao lado de Danny Strong, Chad Verdi e toda a equipe da Verdi Productions.”

Tom Donahue pretende usar materiais inéditos, como gravações e áudios raros, para mostrar como o longa foi criado em meio a um período turbulento da era de ouro de Hollywood e como, mesmo assim, acabou se tornando uma das produções mais influentes de todos os tempos.

Ao longo das décadas, O Mágico de Oz ganhou continuações, adaptações musicais e até o spin-off da Broadway que inspirou Wicked. O novo documentário deve chegar em 2026, ainda sem data de estreia definida.

