A Odisseia: conheça elenco e personagens do novo filme de Christopher Nolan
Christopher Nolan reúne um elenco poderoso para recriar a jornada de Odisseu com realismo, emoção e uma nova visão épica da obra clássica de Homero
A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan inspirado no poema de Homero, promete revisitar a jornada de Odisseu com o realismo marcante e a precisão quase obsessiva que já se tornaram assinatura do diretor.
Além desse olhar ambicioso para um dos mitos mais importantes da literatura, o longa chama atenção por outro motivo: um elenco impressionante, reunindo alguns dos nomes mais disputados de Hollywood.
A seguir, mostramos quem interpreta quem e como cada personagem se encaixa na reimaginação de Nolan para essa história milenar.
Matt Damon - Odisseu
Rei de Ítaca e protagonista do épico. Depois da Guerra de Troia, enfrenta dez anos de provações para voltar para casa. Sua jornada mistura monstros, deuses, tentações e dilemas morais — terreno fértil para uma abordagem realista e emocional, do jeito que Nolan gosta.
Anne Hathaway - Penélope
Esposa de Odisseu e símbolo de lealdade. Enquanto o marido some no mar, ela lida com a pressão dos pretendentes que invadem o palácio. Sua resistência e seu jogo político formam uma segunda narrativa paralela fundamental.
Tom Holland - Telêmaco
Filho do casal. Na trama, parte como um jovem inseguro e é forçado a amadurecer antes do tempo, embarcando em sua própria busca pelo pai. Sua jornada ajuda a marcar o passar dos anos e o impacto da ausência de Odisseu na família.
Zendaya - Atena
A deusa protetora do herói. Na mitologia, ela guia Odisseu e protege Telêmaco. Na visão de Nolan, Atena pode surgir com uma abordagem mais simbólica e ambígua - poderosa, mas menos literal.
Robert Pattinson - Antínoo
O mais cruel e arrogante entre os pretendentes de Penélope. É o rosto da corrupção e da decadência moral da corte durante a ausência do rei - e um dos grandes antagonistas da reta final.
Charlize Theron - Circe
A feiticeira que transforma homens em animais e mantém Odisseu em sua ilha por um longo período. Circe personifica o perigo da fuga dos deveres e o risco de se perder no próprio desejo.
Jon Bernthal - Menelau
Rei de Esparta e marido de Helena. Na Odisseia, recebe Telêmaco e oferece informações sobre Odisseu. Sua presença reforça as conexões políticas do mundo grego.
John Leguizamo - Eumeu
O pastor fiel de Odisseu. É um dos primeiros a reencontrar o herói quando ele retorna disfarçado para Ítaca. Representa a honestidade e a memória afetiva do reino.
Mia Goth - Melantho
Criada que trai Penélope e se envolve com os pretendentes. É símbolo da degradação interna da casa real e da desordem provocada pela ausência do rei.
Benny Safdie - Agamenon
Rei de Micenas e líder dos gregos em Troia. Sua história pós-guerra, marcada por traição e morte violenta, funciona como um alerta trágico para Odisseu: voltar para casa pode ser tão perigoso quanto a batalha.
Lupita Nyong’o - Clitemnestra
Esposa de Agamenon. Seu ato de vingança motivado pela dor e pela revolta é um dos momentos mais impactantes da mitologia grega.
Quem mais está no elenco?
Himesh Patel, Will Yun Lee, Elliot Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Rafi Gavron e Shiloh Fernandez também fazem parte da produção.
O filme
A Odisseia adapta o famoso poema de Homero, sequência natural da Ilíada, que acompanha o retorno de Odisseu para Ítaca enquanto Poseidon faz de tudo para impedir sua chegada. Até agora, apenas o papel de Matt Damon foi oficialmente confirmado, mas a imprensa grega já aponta os demais nomes.
O time por trás das câmeras também é estrelado: o compositor Ludwig Göransson (de TENET e Oppenheimer) volta a colaborar com Nolan, assim como o diretor de fotografia Hoyte Van Hoytema, parceiro desde Interestelar.
Depois do sucesso gigantesco de Oppenheimer, que arrecadou mais de US$ 900 milhões e rendeu a Nolan o Oscar de Melhor Direção e Melhor Filme, o diretor retorna com o maior “cheque em branco” da carreira para trazer sua versão desse clássico.
Um dos textos mais influentes da literatura, A Odisseia já inspirou incontáveis adaptações, de representações fiéis da Grécia antiga a releituras modernas como E aí, Meu Irmão, Cadê Você?, dos Irmãos Coen.
A Odisseia estreia nos cinemas em 16 de julho de 2026.