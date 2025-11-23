A Odisseia: conheça elenco e personagens do novo filme de Christopher Nolan

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Christopher Nolan reúne um elenco poderoso para recriar a jornada de Odisseu com realismo, emoção e uma nova visão épica da obra clássica de Homero

A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan inspirado no poema de Homero, promete revisitar a jornada de Odisseu com o realismo marcante e a precisão quase obsessiva que já se tornaram assinatura do diretor.

Além desse olhar ambicioso para um dos mitos mais importantes da literatura, o longa chama atenção por outro motivo: um elenco impressionante, reunindo alguns dos nomes mais disputados de Hollywood.

A seguir, mostramos quem interpreta quem e como cada personagem se encaixa na reimaginação de Nolan para essa história milenar.

Matt Damon - Odisseu

Rei de Ítaca e protagonista do épico. Depois da Guerra de Troia, enfrenta dez anos de provações para voltar para casa. Sua jornada mistura monstros, deuses, tentações e dilemas morais — terreno fértil para uma abordagem realista e emocional, do jeito que Nolan gosta.

Anne Hathaway - Penélope

Esposa de Odisseu e símbolo de lealdade. Enquanto o marido some no mar, ela lida com a pressão dos pretendentes que invadem o palácio. Sua resistência e seu jogo político formam uma segunda narrativa paralela fundamental.

Tom Holland - Telêmaco

Filho do casal. Na trama, parte como um jovem inseguro e é forçado a amadurecer antes do tempo, embarcando em sua própria busca pelo pai. Sua jornada ajuda a marcar o passar dos anos e o impacto da ausência de Odisseu na família.

Zendaya - Atena

A deusa protetora do herói. Na mitologia, ela guia Odisseu e protege Telêmaco. Na visão de Nolan, Atena pode surgir com uma abordagem mais simbólica e ambígua - poderosa, mas menos literal.

Robert Pattinson - Antínoo

O mais cruel e arrogante entre os pretendentes de Penélope. É o rosto da corrupção e da decadência moral da corte durante a ausência do rei - e um dos grandes antagonistas da reta final.

Charlize Theron - Circe

A feiticeira que transforma homens em animais e mantém Odisseu em sua ilha por um longo período. Circe personifica o perigo da fuga dos deveres e o risco de se perder no próprio desejo.

Jon Bernthal - Menelau

Rei de Esparta e marido de Helena. Na Odisseia, recebe Telêmaco e oferece informações sobre Odisseu. Sua presença reforça as conexões políticas do mundo grego.

John Leguizamo - Eumeu

O pastor fiel de Odisseu. É um dos primeiros a reencontrar o herói quando ele retorna disfarçado para Ítaca. Representa a honestidade e a memória afetiva do reino.

Mia Goth - Melantho

Criada que trai Penélope e se envolve com os pretendentes. É símbolo da degradação interna da casa real e da desordem provocada pela ausência do rei.

Benny Safdie - Agamenon

Rei de Micenas e líder dos gregos em Troia. Sua história pós-guerra, marcada por traição e morte violenta, funciona como um alerta trágico para Odisseu: voltar para casa pode ser tão perigoso quanto a batalha.

Lupita Nyong’o - Clitemnestra

Esposa de Agamenon. Seu ato de vingança motivado pela dor e pela revolta é um dos momentos mais impactantes da mitologia grega.

Quem mais está no elenco?

Himesh Patel, Will Yun Lee, Elliot Page, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Rafi Gavron e Shiloh Fernandez também fazem parte da produção.

O filme

A Odisseia adapta o famoso poema de Homero, sequência natural da Ilíada, que acompanha o retorno de Odisseu para Ítaca enquanto Poseidon faz de tudo para impedir sua chegada. Até agora, apenas o papel de Matt Damon foi oficialmente confirmado, mas a imprensa grega já aponta os demais nomes.

O time por trás das câmeras também é estrelado: o compositor Ludwig Göransson (de TENET e Oppenheimer) volta a colaborar com Nolan, assim como o diretor de fotografia Hoyte Van Hoytema, parceiro desde Interestelar.

Depois do sucesso gigantesco de Oppenheimer, que arrecadou mais de US$ 900 milhões e rendeu a Nolan o Oscar de Melhor Direção e Melhor Filme, o diretor retorna com o maior “cheque em branco” da carreira para trazer sua versão desse clássico.

Um dos textos mais influentes da literatura, A Odisseia já inspirou incontáveis adaptações, de representações fiéis da Grécia antiga a releituras modernas como E aí, Meu Irmão, Cadê Você?, dos Irmãos Coen.

A Odisseia estreia nos cinemas em 16 de julho de 2026.