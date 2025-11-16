Wagner Moura e Ariana Grande podem vencer o Oscar em 2026, diz revista americana
A temporada de premiações vem aí, e Wagner Moura (O Agente Secreto) e Ariana Grande (Wicked: Parte 2) estão entre os atuais favoritos do Oscar.
Brasileiros e fãs de música pop tem motivos extras para se animar no Oscar 2026!
A revista norte-americana The Hollywood Reporter atualizou suas apostas sobre quem deve ser indicado ao Oscar e vencer a estatueta em 2026.
Ainda faltam alguns meses para a cerimônia, mas o destaque de alguns nomes pode ser um sinal animador para a torcida de alguns atores.
Wagner Moura e Ariana Grande são favoritos do Oscar 2026, diz site
Por sua atuação em "O Agente Secreto", Wagner Moura é apontado como o atual favorito ao Oscar de Melhor Ator.
No longa de Kleber Mendonça Filho, gravado no Recife, o ator baiano interpreta Marcelo, um profissional que retorna a Recife durante o carnaval enquanto é perseguido durante a ditadura militar.
Outros nomes com altas chances de indicação na categoria são Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Michael B. Jordan for Sinners (Pecadores) e George Clooney (Jay Kelly).
Caso a vitória se concretize, Wagner se tornará o primeiro ator latino-americano a vencer a categoria desde 1950, quando o porto-riquenho José Ferrer ganhou a estatueta por "Cyrano de Bergerac".
O último ator da América Latina a ser indicado a Melhor Ator foi o mexicano Demián Bichir, por "Uma Vida Melhor", em 2011.
Já Ariana Grande também fortalece seu favoritismo ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Wicked: For Good", que estreia em 20 de novembro no Brasil. Na produção, ela retorna ao papel de Glinda, que já lhe rendeu uma indicação em 2025, por "Wicked".
Também estão cotadas Amy Madigan (A Hora do Mal), Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra) e a dobradinha de Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas pelo filme norueguês "Valor Sentimental", que deve concorrer com "O Agente Secreto" na categoria de Melhor Filme Internacional.
O Oscar 2026 está marcado para 15 de março de 2026. Os indicados serão anunciados em 22 de janeiro.