Pantera Negra 3 está confirmado, com diretor de Pecadores
Diretor de Pecadores e dos primeiros dois filmes do Pantera Negra, Ryan Coogler confirmou que dirigirá o novo filme do herói em breve.
A saga de Wakanda continua! A produção de "Pantera Negra 3" foi confirmada por Ryan Coogler, diretor dos dois primeiros filmes, que retornará na continuação.
Este ano, Ryan Coogler roubou os holofotes ao dirigir o horror "Pecadores", sucesso de bilheteria mundial e de crítica, que pôs o cineasta como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Direção em 2026.
Ryan Coogler confirma Pantera Negra 3
Em entrevista no evento "Contenders Film", em Los Angeles, nos Estados Unidos, Ryan Coogler confirmou a produção de "Pantera Negra 3", ainda não anunciado oficialmente pela Marvel.
Ryan revelou que o projeto do herói africano será o próximo filme que ele dirigirá, mas não revelou a data da produção ou do lançamento.
Como será Pantera Negra 3?
O futuro da franquia "Pantera Negra" vem navegando por incertezas desde a morte de Chadwick Boseman, intérprete do herói titular T'Challa, em 2020, em decorrência de um quadro de câncer no cólon.
O segundo filme, "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", lidou com as consequências da morte de T'Challa, com sua irmã, Shuri (Letitia Wright), assumindo o manto.
Porém, o fim do filme deixa um gancho sobre o futuro do herói, ao apresentar o pequeno T'Challa, filho do herói criado em segredo. Fãs teorizam que a criança assumirá o título de Pantera Negra no futuro.
Rumores online chegaram a especular a escalação do ator Damson Idris ("F1 - O Filme") no papel, intepretando um T'Challa adulto, após uma passagem do tempo, mas não há confirmação.
O aclamado ator Denzel Washington está confirmado no elenco de "Pantera Negra 3", mas seu personagem ainda não foi confirmado.
O filme ainda não tem data de estreia prevista. Espera-se que a estreia aconteça após "Vingadores: Guerras Secretas", que chega aos cinemas em 2027.