"A Múmia" terá novo filme com Brendan Fraser e Rachel Weisz, do elenco original

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"A Múmia" ganhará mais um capítulo! Brendan Fraser e Rachel Weisz, estrelas dos filmes originais, retornam para mais uma produção em breve.

Clique aqui e escute a matéria

"A Múmia" está de volta!

Sucesso de Hollywood lançado em 1999, o filme que conquistou alta popularidade no Brasil e no mundo ganhará uma nova sequência, ainda sem data de lançamento.

Sequência de A Múmia terá elenco original

Protagonistas do filme original de sua sequência, "O Retorno da Múmia" (2001), Brendan Fraser e Rachel Weisz retornam para a nova produção.

Eles interpretam o caçador de recompensas Rick O'Connell e a egiptologista Evelyn Carnahan, que dão de cara com a Múmia no Egito e se envolvem amorosamente com o passar da história.

Brendan já havia estrelado o terceiro filme da saga, "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão" (2008), que contou com Maria Bello no papel de Evelyn, em substituição a Rachel.

Uma nova versão da história, sem relação com os filmes anteriores, foi lançada em 2017. Protagonizado por Tom Cruise, o reboot foi um fracasso de bilheteria e crítica.

Ainda não há previsão de estreia para o novo filme. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por "A Baleia" (2022), Brendan será visto em breve no drama "Família de Aluguel".