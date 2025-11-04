"A Múmia" terá novo filme com Brendan Fraser e Rachel Weisz, do elenco original
"A Múmia" ganhará mais um capítulo! Brendan Fraser e Rachel Weisz, estrelas dos filmes originais, retornam para mais uma produção em breve.
"A Múmia" está de volta!
Sucesso de Hollywood lançado em 1999, o filme que conquistou alta popularidade no Brasil e no mundo ganhará uma nova sequência, ainda sem data de lançamento.
Sequência de A Múmia terá elenco original
Protagonistas do filme original de sua sequência, "O Retorno da Múmia" (2001), Brendan Fraser e Rachel Weisz retornam para a nova produção.
Eles interpretam o caçador de recompensas Rick O'Connell e a egiptologista Evelyn Carnahan, que dão de cara com a Múmia no Egito e se envolvem amorosamente com o passar da história.
Brendan já havia estrelado o terceiro filme da saga, "A Múmia: Tumba do Imperador Dragão" (2008), que contou com Maria Bello no papel de Evelyn, em substituição a Rachel.
Uma nova versão da história, sem relação com os filmes anteriores, foi lançada em 2017. Protagonizado por Tom Cruise, o reboot foi um fracasso de bilheteria e crítica.
Ainda não há previsão de estreia para o novo filme. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por "A Baleia" (2022), Brendan será visto em breve no drama "Família de Aluguel".