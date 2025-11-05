fechar
Filmes | Notícia

Guerreiras do K-Pop 2 tem estreia confirmada para 2029 na Netflix

Sequência do sucesso animado será produzida em parceria com a Sony e promete expandir o universo das heroínas idolatradas

Por Bruna Oliveira Publicado em 05/11/2025 às 17:01
Cena do filme "Guerreiras do K-pop"
Cena do filme "Guerreiras do K-pop" - Reprodução/Netflix

A Netflix confirmou oficialmente que Guerreiras do K-Pop ganhará uma continuação. O streaming firmou um acordo com a Sony Pictures Animation para produzir Guerreiras do K-Pop 2, com previsão de lançamento para 2029.

O intervalo de quatro anos em relação ao primeiro filme reflete o longo e detalhado processo de produção exigido por uma animação desse porte.

O primeiro longa se tornou um fenômeno global, conquistando o topo das produções mais assistidas da história da plataforma e levando faixas como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” às paradas de sucesso ao redor do mundo.

Em Guerreiras do K-Pop, o público acompanha as HUNTR/X, grupo formado por jovens artistas que equilibram a vida entre os palcos e batalhas contra demônios.

Na nova trama, os desafios prometem ser ainda maiores, já que os vilões decidem rivalizar com as protagonistas criando o próprio grupo de k-pop, os Saja Boys.

O elenco de vozes originais inclui Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) e Rei Ami (Zoey) nas partes cantadas, enquanto Arden Cho, May Hong e Joo Ji-young interpretam as falas das personagens.

A direção é assinada por Maggie Kang e Chris Appelhans, com participações de nomes como Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Ken Jeong, Lee Byung-hun e Daniel Dae Kim.

Com a sequência, a Netflix e a Sony prometem mergulhar novamente na mistura vibrante de música pop, ação e mitologia coreana que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.

