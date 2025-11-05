Guerreiras do K-Pop 2 tem estreia confirmada para 2029 na Netflix
Sequência do sucesso animado será produzida em parceria com a Sony e promete expandir o universo das heroínas idolatradas
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix confirmou oficialmente que Guerreiras do K-Pop ganhará uma continuação. O streaming firmou um acordo com a Sony Pictures Animation para produzir Guerreiras do K-Pop 2, com previsão de lançamento para 2029.
O intervalo de quatro anos em relação ao primeiro filme reflete o longo e detalhado processo de produção exigido por uma animação desse porte.
O primeiro longa se tornou um fenômeno global, conquistando o topo das produções mais assistidas da história da plataforma e levando faixas como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” às paradas de sucesso ao redor do mundo.
Em Guerreiras do K-Pop, o público acompanha as HUNTR/X, grupo formado por jovens artistas que equilibram a vida entre os palcos e batalhas contra demônios.
Na nova trama, os desafios prometem ser ainda maiores, já que os vilões decidem rivalizar com as protagonistas criando o próprio grupo de k-pop, os Saja Boys.
O elenco de vozes originais inclui Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) e Rei Ami (Zoey) nas partes cantadas, enquanto Arden Cho, May Hong e Joo Ji-young interpretam as falas das personagens.
A direção é assinada por Maggie Kang e Chris Appelhans, com participações de nomes como Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Ken Jeong, Lee Byung-hun e Daniel Dae Kim.
Com a sequência, a Netflix e a Sony prometem mergulhar novamente na mistura vibrante de música pop, ação e mitologia coreana que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo.