Nova versão de"Grande Sertão: Veredas" ganha sessão especial no Cine São Luiz

"O Diabo na Rua no Meio do Redemunho" chega ao Recife em 15/11 em meio a turnê por diferentes cidades brasileiras, em sessões especiais com debate.

Nova adaptação do clássico da literatura brasileira “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, o filme “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” desembarca no Recife, 15 de novembro, às 18h, no Cinema São Luiz, como parte da Mostra Mãos à Obra.

A primeira exibição será seguida de debate com Suzana Cortez, Igor de Almeida Silva e o ator Daniel Passi. Na ocasião, também haverá uma sessão gratuita do documentário “Onde Nascem as Ideias” de Carolina Sá.

Além dessa sessão especial, Recife também receberá a Oficina Processo Criativo, ministrada por Daniel Passi, no dia 15 de novembro no Cinema São Luiz, as inscrições são realizadas por este link.

"Grande Sertão: Veredas" ganha nova adaptação

O título do longa-metragem é uma das frases mais famosas do livro, que narra a trajetória do jagunço Riobaldo, enfrentando seus demônios em guerras pelo Sertão mineiro.

“O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” é o resultado de um longo trabalho de Lessa com a literatura de Guimarães Rosa. “Este filme vem do desejo de dialogar com a linguagem cinematográfica da mesma forma que Guimarães estabeleceu um diálogo com a língua portuguesa escrita e oral.”, diz a diretora Bia Lessa.

O elenco reúne Caio Blat, Luiza Lemmertz, Luisa Arraes, Leonardo Miggiorin, Clara Lessa, José Maria Rodrigues, Lucas Oranmian, Daniel Passi, Elias de Castro e Balbino de Paula. Os atores já haviam estrelado uma montagem aclamada da obra para o teatro, assinada por Bia e pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha.

Com estreia mundial no Festival do Rio 2023, o filme participou de diversos festivais nacionais e internacionais, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2023 e a 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Sinopse de “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”

Riobaldo, um jagunço (cangaceiro ou pistoleiro) revive sua vida turbulenta no sertão. Ele relata suas experiências como membro de dois bandos inimigos entre si, um bando liderado por Joca Ramiro e o outro, por Zé Bebelo. Posteriormente, assume a liderança do bando após a morte de Ramiro. O enredo é marcado pela presença de um personagem enigmático chamado Diadorim, que se torna o grande amor de Riobaldo e despertando neste inúmeras questões: “Aonde está o Demo? Está fora ou dentro do homem? Como um homem pode amar outro homem? Coração da gente - o escuro, escuros…” Diadorim é um mistério constante para Riobaldo e a verdadeira identidade de Diadorim é revelada apenas no clímax da história.

Com distribuição da Filmes do Estação, dentro do projeto Mãos à Obra, que é apresentado pelo Instituto Cultural Vale através da Lei Federal de incentivo à Cultura, o filme já foi exibido neste modelo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, São Luís e Fortaleza.