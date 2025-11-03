Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 03/11/2025
Sessão da Tarde
Mãos Talentosas – A História de Ben Carson
Título Original: Gifted Hands
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2009
Diretor: Thomas Carter
Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow
Classe: Drama
Sinopse
Menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas, aos 33 anos se torna diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Johns Hopkins.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 04/11/2025
Sessão da Tarde
Voando para o Amor
Título Original: Baggage Claim
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2013
Diretor: David E. Talbert
Elenco: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe, Trey Songz
Classe: Comédia
Sinopse
Para não ir mais uma vez a um casamento sem acompanhante, comissária de bordo decide reencontrar todos os ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 05/11/2025
Sessão da Tarde
Flores de Aço
Título Original: Steel Magnolias
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Kenny Leon
Elenco: Queen Latifah, Jill Scott, Alfre Woodard, Adepero Oduye, Phylicia Rashad, Condola Rashad
Classe: Drama, Romance
Sinopse
A história narra a amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão juntas para enfrentar os triunfos e tragédias da vida.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 06/11/2025
Sessão da Tarde
Depois da Terra
Título Original: After Earth
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2013
Diretor: M. Night Shyamalan
Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith
Classe: Aventura
Sinopse
A nave em que o general Cypher e seu filho moram cai na Terra e os dois precisam aprender a lidar com a nova realidade do planeta para sobreviverem.
Ficha Técnica:
Sexta-feira, 07/11/2025
Sessão da Tarde
No Ritmo da Fé
Título Original: No Ritmo da Fé
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2023
Diretor: Ernani Nunes
Elenco: Mharessa, Isacque Lopes, Negra Li, Kíria Malheiros, Nayobe, Pedro Lobo
Classe: Drama
Sinopse
Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão.
