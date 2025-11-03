Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 03/11/2025

Sessão da Tarde

Mãos Talentosas – A História de Ben Carson

Título Original: Gifted Hands

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2009

Diretor: Thomas Carter

Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow

Classe: Drama

Sinopse

Menino pobre de Detroit, desmotivado, que tirava más notas, aos 33 anos se torna diretor do centro de neurologia pediátrica do Hospital Johns Hopkins.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 04/11/2025

Sessão da Tarde

Voando para o Amor

Título Original: Baggage Claim

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2013

Diretor: David E. Talbert

Elenco: Paula Patton, Derek Luke, Taye Diggs, Jill Scott, Boris Kodjoe, Trey Songz

Classe: Comédia

Sinopse

Para não ir mais uma vez a um casamento sem acompanhante, comissária de bordo decide reencontrar todos os ex-namorados, na esperança de se tornar noiva de um.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 05/11/2025

Sessão da Tarde

Flores de Aço

Título Original: Steel Magnolias

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Kenny Leon

Elenco: Queen Latifah, Jill Scott, Alfre Woodard, Adepero Oduye, Phylicia Rashad, Condola Rashad

Classe: Drama, Romance

Sinopse

A história narra a amizade de seis admiráveis mulheres do sul dos Estados Unidos, que sempre estão juntas para enfrentar os triunfos e tragédias da vida.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 06/11/2025

Sessão da Tarde

Depois da Terra

Título Original: After Earth

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2013

Diretor: M. Night Shyamalan

Elenco: Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith, Jaden Smith

Classe: Aventura

Sinopse

A nave em que o general Cypher e seu filho moram cai na Terra e os dois precisam aprender a lidar com a nova realidade do planeta para sobreviverem.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 07/11/2025

Sessão da Tarde

No Ritmo da Fé

Título Original: No Ritmo da Fé

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Ernani Nunes

Elenco: Mharessa, Isacque Lopes, Negra Li, Kíria Malheiros, Nayobe, Pedro Lobo

Classe: Drama

Sinopse

Uma jovem de 19 anos que perdeu a mãe e não tem uma boa relação com o pai. Frustrada, ela decide sair de casa levando apenas uma mochila e seu violão.

