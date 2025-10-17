fechar
Filmes | Notícia

"Evil Dead Burn" encerra filmagens e ganha teaser sangrento

Novo capítulo da franquia A Morte do Demônio promete manter o terror visceral que conquistou fãs no mundo todo. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 17/10/2025 às 20:17
Cena do filme Evil Dead Burn
Cena do filme Evil Dead Burn - Divulgação

O terror Evil Dead Burn, novo filme da franquia A Morte do Demônio, finalizou suas filmagens e ganhou um breve teaser para comemorar. O vídeo já antecipa a violência e a tensão que são marcas registradas da série.

Produzido pela New Line Cinema em parceria com a Sony Pictures, o longa vem na sequência do sucesso A Morte do Demônio: A Ascensão. A direção é de Sébastien Vaniek (Infestação), que também assina o roteiro ao lado de Florent Bernard. Rob Tapert e Sam Raimi, nomes históricos da franquia, retornam como produtores.

O elenco conta com Hunter Doohan (Wandinha), Luciane Buchanan (O Agente Noturno, Chefe de Guerra) e Tandi Wright (Pearl, Creamerie). Segundo o Deadline, o novo capítulo deve manter o tom sombrio e intenso que tornou Evil Dead um clássico do gênero.

A estreia de Evil Dead Burn está prevista para 14 de julho de 2026 nos Estados Unidos, com lançamento internacional ainda a ser confirmado.

Confira o teaser:

