Filmes | Notícia

"Duna: Parte 3" tem primeira imagem de bastidores com Timothée Chalamet

Astro aparece nas areias de Arrakis em foto que marca o início das filmagens do novo capítulo da saga espacial. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 17/10/2025 às 20:32
Cena do filme Duna
Cena do filme Duna - Divulgação

A aguardada Duna: Parte 3 ganhou sua primeira imagem de bastidores, mostrando Timothée Chalamet de volta ao deserto de Arrakis. A foto celebra o início das filmagens do novo capítulo da franquia dirigida por Denis Villeneuve.

Comandada novamente por Villeneuve (A Chegada, Blade Runner 2049), a saga adapta a obra de Frank Herbert e acompanha a jornada da família Atreides em um império galáctico dominado pela cobiçada especiaria Melange — substância essencial para o poder político e as viagens interestelares.

Nos dois primeiros filmes, Paul Atreides (Chalamet) busca sobreviver após a queda de sua casa e se une aos Fremen, povo nativo de Arrakis, ao lado de Chani (Zendaya). Juntos, eles iniciam uma luta por justiça e vingança contra o Imperador e a Casa Harkonnen.

O elenco reúne grandes nomes como Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken, Léa Seydoux e Anya Taylor-Joy.

Duna: Parte 3 está prevista para chegar aos cinemas em dezembro de 2026, enquanto os dois primeiros filmes da franquia estão disponíveis no catálogo da Max.

