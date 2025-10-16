fechar
Filmes | Notícia

Zootopia 2 ganha novo pôster e revela mais detalhes da sequência

Sequência traz novos personagens e promete expandir o universo da cidade dos mamíferos. Saiba mais detalhes sobre a continuação do filme

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 21:27
Cena do filme Zootopia 2
Cena do filme Zootopia 2 - Divulgação

A Disney revelou um novo pôster de Zootopia 2, destacando Judy Hopps, Nick Wilde e outros personagens queridos do público. A imagem marca o início da campanha de divulgação da aguardada continuação.

Na nova história, os detetives Judy (Ginnifer Goodwin) e Nick (Jason Bateman) enfrentam um misterioso réptil que chega à cidade e provoca o caos em Zootopia. Para resolver o caso, a dupla precisará se disfarçar e explorar novas e surpreendentes regiões da metrópole, colocando à prova sua parceria.

Divulgação/Disney
Cartaz do filme Zootopia 2 - Divulgação/Disney

Entre as novidades, o filme contará com a inclusão de répteis — entre eles, uma cobra dublada por Ke Huy Quan. O elenco de vozes também traz nomes como J.K. Simmons, Idris Elba, Jenny Slate, Octavia Spencer, Alan Tudyk e Shakira.

Lançado em 2016, o primeiro Zootopia foi um sucesso mundial, arrecadando mais de US$ 1 bilhão e batendo recordes na China. A sequência tem estreia marcada para 26 de novembro de 2025 e promete novas aventuras no universo da Disney.

