Wicked: Parte 2 terá um grande ator como o Leão Covarde

Diretor Jon M. Chu revela que convidou um astro de forma inusitada pelas redes sociais. Ele conta que foi feito de maneira direta e descontraída

Clique aqui e escute a matéria

O diretor Jon M. Chu confirmou que um grande nome do cinema dará voz ao Leão Covarde em Wicked: Parte 2. Em entrevista ao Deadline, o cineasta contou que o convite foi feito de maneira direta e descontraída.

“Enviei uma mensagem no Instagram dizendo: ‘Não são muitas falas, mas talvez você tenha um tempinho. Sei que está ocupado. Eu vou até você.’ Ele respondeu: ‘Por que não? Vamos nessa!’ Então gravamos as falas”, revelou Chu. “Espere até o tapete vermelho, quando o ator que dublou o Leão Covarde aparecer. Vai ser incrível”, completou, sem revelar o nome do astro.

Dirigidos por Jon M. Chu (Podres de Ricos, In The Heights), Wicked e Wicked: Parte 2 adaptam o famoso musical da Broadway, com músicas de Stephen Schwartz e roteiro de Winnie Holzman, baseado no livro de Gregory Maguire. A história revisita o universo de O Mágico de Oz sob a perspectiva das bruxas Glinda e Elphaba, antes da chegada de Dorothy.

Nos filmes, Ariana Grande e Cynthia Erivo interpretam, respectivamente, Glinda e Elphaba — papéis que renderam às duas indicações ao Oscar após o sucesso do primeiro longa, lançado em novembro de 2024 e disponível no streaming. O elenco também inclui Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.

Em Wicked: Parte 2, as bruxas continuam sua jornada pela Cidade das Esmeraldas, enquanto segredos do reino e do próprio Mágico de Oz vêm à tona. O musical, um fenômeno global, já ganhou montagens em diversos países, incluindo versões brasileiras estreladas por Fabi Bang e Myra Ruiz.