fechar
Filmes | Notícia

Começa hoje a pré-venda de ingressos de "Wicked: Parte II"

Com estreia marcada para 20 novembro nos cinemas brasileiros, as vendas antecipadas já estão abertas! Saiba mais detalhes sobre isso

Por Alice Lins Publicado em 08/10/2025 às 15:41
Cena de Wicked: Part II
Cena de Wicked: Part II - Giles Keyte/Universal Pictures

Clique aqui e escute a matéria

A Universal Pictures anuncia o início da pré-venda de ingressos para “Wicked: Parte II” (Wicked: For Good), o segundo capítulo da história não contada das Bruxas de Oz, protagonizado pelas atrizes indicadas ao Oscar, Cynthia Erivo e Ariana Grande. Os fãs poderão adquirir seus ingressos a partir de hoje. Consulte sua rede exibidora de preferência.

Com estreia marcada para 20 de novembro, “Wicked: Parte II” traz em sua essência o amor e a amizade e como podem transformar vidas e inspirar coragem diante dos desafios.

A continuação da sensação global de 2024, que se tornou a maior adaptação cinematográfica da Broadway de todos os tempos, chega aos cinemas também na versão dublada, com as vozes das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda).

O primeiro volume da história recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e venceu as categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.

Dirigido pelo premiado cineasta Jon M. Chu, o longa conta ainda com a participação da vencedora do Oscar Michelle Yeoh, por “Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo”, Jonathan Bailey, de “Jurassic World: Recomeço”, Jeff Goldblum, entre outros no elenco.

Marc Platt, consagrado e premiado produtor vencedor do Tony e do Emmy, está novamente na produção do longa ao lado de David Sonte, multivencedor do Tony. Os produtores executivos são Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 20 de novembro também em versões acessíveis.

Leia também

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026
Lotação máxima

Náutico confirma ingressos esgotados contra o Brusque pela Série C 2025; jogo vale o acesso à Série B 2026
Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, válido pela última rodada
Série C

Náutico abre venda de ingressos para o confronto contra o Brusque, válido pela última rodada

Compartilhe

Tags