Paramount Pictures divulga primeiro trailer de 'O Primata'
Filme também ganhou um novo cartaz. A prévia traz cenas tensas da perseguição do animal raivoso aos personagens. Saiba mais detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O novo longa de terror “O Primata” ganhou seu primeiro trailer hoje, 16 de outubro, nas redes sociais da Paramount Pictures. A prévia traz cenas tensas da perseguição do animal raivoso aos personagens.
De volta da faculdade, Lucy se reúne com sua família, incluindo seu chimpanzé de estimação, Ben.
O que seriam férias tropicais entre família e amigos se transforma em uma aterrorizante história de sobrevivência quando o chimpanzé tem um acesso de raiva. Lucy e seus amigos precisam lutar por suas vidas e encontrar maneiras de sobreviver a uma noite cheia de terror.
O longa conta com o ator vencedor do Oscar, Troy Kotsur (CODA - No Ritmo do Coração), Johnny Sequoyah (Dexter: Sangue Novo) e Kevin McNally (Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra).
A direção é assinada por Johannes Roberts, conhecido por seu trabalho em “Medo Profundo”.