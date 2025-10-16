Paramount Pictures divulga primeiro trailer de 'O Primata'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme também ganhou um novo cartaz. A prévia traz cenas tensas da perseguição do animal raivoso aos personagens. Saiba mais detalhes

O novo longa de terror “O Primata” ganhou seu primeiro trailer hoje, 16 de outubro, nas redes sociais da Paramount Pictures. A prévia traz cenas tensas da perseguição do animal raivoso aos personagens.

De volta da faculdade, Lucy se reúne com sua família, incluindo seu chimpanzé de estimação, Ben.

O que seriam férias tropicais entre família e amigos se transforma em uma aterrorizante história de sobrevivência quando o chimpanzé tem um acesso de raiva. Lucy e seus amigos precisam lutar por suas vidas e encontrar maneiras de sobreviver a uma noite cheia de terror.

Cartaz de "O Primata" - Divulgação

O longa conta com o ator vencedor do Oscar, Troy Kotsur (CODA - No Ritmo do Coração), Johnny Sequoyah (Dexter: Sangue Novo) e Kevin McNally (Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra).

A direção é assinada por Johannes Roberts, conhecido por seu trabalho em “Medo Profundo”.