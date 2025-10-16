fechar
Filmes | Notícia

Curta! tem duas produções originais na 49ª edição da Mostra Internacional de São Paulo

Filmes de Joel Zito Araújo e Ana Rieper representam canal Curta! na 49ª Mostra Internacional de São Paulo. Confira mais detalhes sobre isso

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 19:41
‘Massa Funkeira’ é um dos destaques do Festival
‘Massa Funkeira’ é um dos destaques do Festival - Divulgação

O Canal Curta! participa da 49ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo com duas produções originais na Mostra Brasil. São os documentários “Cadernos Negros”, de Joel Zito Araújo, e “Massa Funkeira”, de Ana Rieper, que foram viabilizados para estreia no canal através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O evento começa nesta quinta, 16, e segue até dia 30, exibindo 380 filmes.

As produções do Curta! contribuem para o fortalecimento da cultura e do audiovisual brasileiros. Em “Cadernos Negros”, Joel Zito Araújo refaz a história da série literária batizada em homenagem aos Cadernos de Carolina Maria de Jesus para refletir sobre a presença e a participação da população preta na literatura brasileira e, consequentemente, na sociedade.

“Massa Funkeira” celebra a batida envolvente do funk para falar, sem preconceitos e tabus, sobre sexo. Com registros de bailes funk e a participação de grandes nomes do cenário, o documentário de Ana Rieper debate como o gênero aborda temas como desejo e prazer.

Confira as sessões dos filmes “Cadernos Negros” e “Massa Funkeira”

“Cadernos Negros”

  • Domingo, 19 de outubro, às 21h15 - Reserva Cultural - Sala 2
  • Quarta-feira, dia 22 de outubro, às 16h15 - Espaço Petrobras de Cinema - Sala 3

“Massa Funkeira”

  • Terça-feira, dia 21 de outubro, às 19h - Cinesesc
  • Quinta-feira, dia 23 de outubro, às 18h10 - Espaço Petrobras de Cinema - Sala 2

