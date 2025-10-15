‘Caramelo’ conquista o público e entra para o top 3 de filmes mais assistidos da Netflix no mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O longa aparece entre os preferidos dos assinantes em 81 países, marcando mais um feito expressivo para o audiovisual nacional

Clique aqui e escute a matéria

O cinema brasileiro voltou a brilhar no catálogo da Netflix.

O drama “Caramelo”, protagonizado por Rafael Vitti e pelo carismático cão Amendoim, alcançou o top 3 global de filmes mais assistidos na plataforma e garantiu o primeiro lugar entre as produções de língua não inglesa.

O longa aparece entre os preferidos dos assinantes em 81 países, marcando mais um feito expressivo para o audiovisual nacional.

“‘Caramelo’ é uma história 100% criada no Brasil (...) que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia”, celebrou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no país. “É uma prova de que quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo.”

Dirigido por Diego Freitas, o filme narra a emocionante amizade entre Pedro (Vitti), um chef de cozinha determinado a realizar seus sonhos, e um vira-lata caramelo que surge inesperadamente em sua vida, transformando seu olhar sobre o mundo justo quando ele descobre um diagnóstico de câncer.

“Eu acho que esse filme foi o maior desafio que eu já tive até hoje, não só pelo fato de eu estar contracenando 90% do tempo com um cachorro”, contou Rafael Vitti, em entrevista ao Estadão.

“Isso para mim é muito interessante porque ele está sempre me trazendo novos estímulos, não tem como repetir. Eu adoro trabalhar através dessa perspectiva do que pode surgir, e isso acaba sendo inevitável de acontecer quando a gente tem um cachorro em cena", completou o ator.

Além do sucesso nas telas, a Netflix promoveu uma campanha de adoção de animais inspirada na produção, em parceria com o Instituto Caramelo e 12 ONGs de 15 estados brasileiros, reforçando a mensagem de amor, empatia e transformação que o filme transmite.