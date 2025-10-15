‘Caramelo’ conquista o público e entra para o top 3 de filmes mais assistidos da Netflix no mundo
O longa aparece entre os preferidos dos assinantes em 81 países, marcando mais um feito expressivo para o audiovisual nacional
Clique aqui e escute a matéria
O cinema brasileiro voltou a brilhar no catálogo da Netflix.
O drama “Caramelo”, protagonizado por Rafael Vitti e pelo carismático cão Amendoim, alcançou o top 3 global de filmes mais assistidos na plataforma e garantiu o primeiro lugar entre as produções de língua não inglesa.
O longa aparece entre os preferidos dos assinantes em 81 países, marcando mais um feito expressivo para o audiovisual nacional.
“‘Caramelo’ é uma história 100% criada no Brasil (...) que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia”, celebrou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no país. “É uma prova de que quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo.”
Dirigido por Diego Freitas, o filme narra a emocionante amizade entre Pedro (Vitti), um chef de cozinha determinado a realizar seus sonhos, e um vira-lata caramelo que surge inesperadamente em sua vida, transformando seu olhar sobre o mundo justo quando ele descobre um diagnóstico de câncer.
“Eu acho que esse filme foi o maior desafio que eu já tive até hoje, não só pelo fato de eu estar contracenando 90% do tempo com um cachorro”, contou Rafael Vitti, em entrevista ao Estadão.
“Isso para mim é muito interessante porque ele está sempre me trazendo novos estímulos, não tem como repetir. Eu adoro trabalhar através dessa perspectiva do que pode surgir, e isso acaba sendo inevitável de acontecer quando a gente tem um cachorro em cena", completou o ator.
Além do sucesso nas telas, a Netflix promoveu uma campanha de adoção de animais inspirada na produção, em parceria com o Instituto Caramelo e 12 ONGs de 15 estados brasileiros, reforçando a mensagem de amor, empatia e transformação que o filme transmite.