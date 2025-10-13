Site coloca Wagner Moura como favorito ao Oscar 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo o The Hollywood Reporter, o ator brasileiro lidera as apostas na categoria de Melhor Ator, superando nomes como Leonardo DiCaprio

O site The Hollywood Reporter divulgou nesta segunda-feira (13) suas previsões mais recentes para o Oscar 2026, e o ator Wagner Moura aparece como o principal favorito na disputa de Melhor Ator. O brasileiro supera grandes nomes de Hollywood, como Michael B. Jordan e Leonardo DiCaprio, nas estimativas da publicação.

Na categoria de Melhor Atriz, o destaque vai para Jessie Buckley, de Hamnet, apontada como a mais cotada para levar o prêmio. Ela lidera a lista à frente de Renate Reinsve, Chase Infiniti, Emma Stone e Jennifer Lawrence.

Moura concorre pelo elogiado O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, ambientado em Recife em 1977. O longa acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de tranquilidade, mas acaba se envolvendo em uma teia de segredos e repressão política. A trama aborda temas como o controle estatal e o uso da tecnologia em regimes autoritários.

O elenco reúne grandes nomes do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes e Carlos Francisco, além do ator alemão Udo Kier, de Bacurau. A direção e o roteiro são assinados por Kleber Mendonça Filho.

Apresentado no Festival de Cannes, O Agente Secreto teve uma passagem histórica: Kleber venceu o prêmio de Melhor Direção, enquanto Wagner Moura foi consagrado como Melhor Ator. O filme ainda levou o Prêmio de Cinema de Arte e o troféu da crítica FIPRESCI.

No Brasil, O Agente Secreto estreia nos cinemas no dia 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes.