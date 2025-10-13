fechar
Filmes | Notícia

Site coloca Wagner Moura como favorito ao Oscar 2026

Segundo o The Hollywood Reporter, o ator brasileiro lidera as apostas na categoria de Melhor Ator, superando nomes como Leonardo DiCaprio

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 23:37
Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' - VICTOR JUCA/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O site The Hollywood Reporter divulgou nesta segunda-feira (13) suas previsões mais recentes para o Oscar 2026, e o ator Wagner Moura aparece como o principal favorito na disputa de Melhor Ator. O brasileiro supera grandes nomes de Hollywood, como Michael B. Jordan e Leonardo DiCaprio, nas estimativas da publicação.

Na categoria de Melhor Atriz, o destaque vai para Jessie Buckley, de Hamnet, apontada como a mais cotada para levar o prêmio. Ela lidera a lista à frente de Renate Reinsve, Chase Infiniti, Emma Stone e Jennifer Lawrence.

Moura concorre pelo elogiado O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, ambientado em Recife em 1977. O longa acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de tranquilidade, mas acaba se envolvendo em uma teia de segredos e repressão política. A trama aborda temas como o controle estatal e o uso da tecnologia em regimes autoritários.

O elenco reúne grandes nomes do cinema nacional, como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Hermila Guedes e Carlos Francisco, além do ator alemão Udo Kier, de Bacurau. A direção e o roteiro são assinados por Kleber Mendonça Filho.

Apresentado no Festival de Cannes, O Agente Secreto teve uma passagem histórica: Kleber venceu o prêmio de Melhor Direção, enquanto Wagner Moura foi consagrado como Melhor Ator. O filme ainda levou o Prêmio de Cinema de Arte e o troféu da crítica FIPRESCI.

No Brasil, O Agente Secreto estreia nos cinemas no dia 6 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes.

Leia também

‘O Agente Secreto’ lota sessão especial no 35º Cine Ceará
Filmes

‘O Agente Secreto’ lota sessão especial no 35º Cine Ceará
Pernambuco falando para o mundo: Vinheta da Rádio Jornal é destaque na abertura de "O Agente Secreto", com Wagner Moura
Cinema

Pernambuco falando para o mundo: Vinheta da Rádio Jornal é destaque na abertura de "O Agente Secreto", com Wagner Moura

Compartilhe

Tags