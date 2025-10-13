fechar
Filmes | Notícia

F1: O Filme ganha data de estreia no streaming

O longa-metragem de Joseph Kosinski quebrou recordes, estreando em 1º lugar e ultrapassando $629 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 23:54
Cena do filme F1: O Filme
Cena do filme F1: O Filme - Divulgação

A Apple Original Films anuncia nesta segunda, 13 de outubro, que “F1® - O Filme”, o longa-metragem esportivo de maior bilheteria de todos os tempos, estrelado por Brad Pitt (“Clube da Luta”, “Era Uma Vez… Em Hollywood”) e do diretor Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”, “Tron: O Legado”), estreia mundialmente no Apple TV, na sexta-feira, 12 de dezembro, após uma temporada recorde nos cinemas.

Desde sua estreia nos cinemas no dia 27 de junho de 2025, “F1® - O Filme” quebrou recordes, estreando em 1º lugar e ultrapassando $629 milhões de dólares nas bilheterias de todo o mundo.

Além de ser o longa-metragem esportivo de maior bilheteria, “F1® - O Filme” é a produção original de maior bilheteria deste ano e a maior estreia para um filme original live action nos EUA nos últimos cinco anos, assim como o longa de maior bilheteria de Brad Pitt até hoje.

O filme exibe a nota A da CinemaScore, 97% de aprovação do público no Rotten Tomatoes, e continua a receber elogios por ser o longa-metragem de corrida mais autêntico já produzido.

“Foi emocionante ver o público do mundo inteiro abraçar “F1® - O Filme” nos cinemas”, afirma o produtor Jerry Bruckheimer. “Agora, estamos muito animados para levar esta emocionante viagem cinematográfica para os fãs de todo o mundo, através do alcance global incomparável do Apple TV. A parceria com a Apple e a Fórmula 1 tem sido uma jornada incrível, e estamos orgulhosos que ainda mais espectadores, de todos os cantos do mundo, poderão vivenciar a ação e a paixão de tirar o fôlego que definem 'F1’”.

Chamado de “o melhor que não chegou lá”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era a grande promessa da Fórmula 1 nos anos 1990 — até que um acidente quase pôs fim à sua carreira. Trinta anos depois, ele vive como um piloto nômade contratado por equipes ao redor do mundo, até ser procurado por Ruben Cervantes (Javier Bardem), ex-companheiro de equipe e dono de uma escuderia à beira da falência.

Ruben convence Sonny a voltar para à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e ser o melhor do mundo. Ele pilotará ao lado de Joshua Pearce (Damson Idris), o novato sensação da equipe, determinado a definir seu próprio ritmo. Mas à medida que os motores rugem, o passado de Sonny o alcança e ele descobre que na Fórmula 1, seu companheiro de equipe é seu competidor mais feroz — e a estrada para a redenção não é algo que você possa percorrer sozinho.

“F1® - O Filme” também conta com Damson Idris (“Snowfall”, “Filhos de Ninguém”), Kerry Condon (“Os Banshees de Inisherin”, “Cão de Briga”), Tobias Menzies (“Último Ato”, “Verdades Dolorosas”), Kim Bodnia (“Pusher”, “The Bridge”) e Javier Bardem (“Onde os Fracos Não Têm Vez”, “007 - Operação Skyfall”), e foi filmado durante finais de semana nas pistas do Grand Prix, com a equipe competindo contra os gigantes do esporte. O filme é produzido por Jerry Bruckheimer, Kosinski, o heptacampeão da FORMULA 1® Lewis Hamilton, Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Kosinski dirige a partir de um roteiro de Ehren Kruger, com história de Kosinski e Kruger. O filme tem produção executiva de Daniel Lupi. Colaborando com Kosinski por trás das câmeras está sua equipe criativa, incluindo o diretor de fotografia Claudio Miranda, os designers de produção Mark Tildesley e Ben Munro, o editor Stephen Mirrione, o figurinista Julian Day, a diretora de elenco Lucy Bevan e o compositor Hans Zimmer.

Além das bilheterias, "F1® - O Filme” deu origem a um fenômeno musical global com “F1® The Album”, a poderosa trilha sonora repleta de estrelas que ultrapassou 600.000 álbuns vendidos ao redor do mundo e está próxima de chegar a 1 bilhão de streams mundiais.

Atualmente dominando as paradas da Billboard Top Movie Songs, com sete das dez faixas no topo, o álbum é impulsionado pelo hit avassalador “Just Keep Watching” da duas vezes indicada ao prêmio VMA Tate McRae. Com mais de 4 bilhões de visualizações nas plataformas de vídeos curtos, “F1® The Album” tornou-se um momento musical marcante de 2025 e uma parte vital do impacto cultural do longa-metragem.

Apple Original Films e Warner Bros. apresentam uma produção Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, um filme de Joseph Kosinski: “F1® - O Filme”, é distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

O Apple TV+ é agora Apple TV, com uma identidade nova e vibrante. O filme antes de sua estreia mundial no streaming Apple TV, segue disponível para compra nas plataformas digitais participantes, incluindo o aplicativo Apple TV, Amazon Prime Video e mais.

