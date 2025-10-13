fechar
Filmes | Notícia

'O Sobrevivente' ganha novo trailer com Glen Powell lutando pela vida

Com direção de Edgar Wright, filme é adaptação de um livro de grande Stephen King. Saiba mais detalhes sobre o filme e o lançamento

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 20:43
Glen Powell em O Sobrevivente
Glen Powell em O Sobrevivente - Photo Credit: ROSS FERGUSON

Glen Powell corre por sua vida em nova prévia de “O Sobrevivente”, longa da Paramount Pictures que chega aos cinemas brasileiros em 20 de novembro. Adaptado do livro “O Concorrente”, de Richard Bachman, pseudônimo de Stephen King, o filme tem direção assinada por Edgar Wright.

Em um futuro próximo, “O Sobrevivente” é o show de maior audiência na televisão - uma competição mortal onde os participantes precisam sobreviver 30 dias enquanto são caçados por assassinos profissionais. Cada passo é transmitido a um público sedento por sangue e cada dia sobrevivido aumenta o prêmio em dinheiro para o vencedor.

Divulgação
Cartaz do filme "O Sobrevivente" - Divulgação

Desesperado para salvar sua filha doente, o trabalhador Ben Richards (Glen Powell) é convencido pelo charmoso mas implacável produtor Dan Killian (Josh Brolin) a entrar no jogo como último recurso. A teimosia, os instintos e a coragem de Ben o transformarão em um favorito do público e uma ameaça a todo o sistema. A audiência escala, assim como o risco, e Ben precisa superar não só os caçadores, mas toda uma nação obcecada em vê-lo perder.

Além de Powell e Brolin, Colman Domingo, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson atuam na produção. Além de dirigir, Wright também assina o roteiro ao lado de Michael Bacall. A obra é uma parceria entre a Paramount Pictures, a Domain Entertainment, a Genre Films e a Complete Fiction Pictures.

