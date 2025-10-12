Schwarzenegger faz aparição no filme "O Sobrevivente"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Adaptação de Stephen King estreia em novembro e traz Arnold Schwarzenegger estampando a nota de 100 dólares, com Glen Powell como protagonista

Durante o painel na New York Comic Con dedicado à divulgação de O Sobrevivente, adaptação do livro de Stephen King dirigida por Edgar Wright, o diretor e o protagonista Glen Powell revelaram uma curiosidade do filme.

No longa, Arnold Schwarzenegger, ator e ex-governador da Califórnia, aparece estampado na nota de 100 dólares. “Ligamos para ele antes das filmagens, pedindo permissão para colocá-lo na nota, e eu disse: ‘Fizemos de você a nota de 100’. Ele respondeu: ‘Fico muito feliz com isso’”, contou Wright.

Tudo sobre O Sobrevivente

O filme é baseado em O Concorrente (The Running Man), lançado por Stephen King sob o pseudônimo Richard Bachman, e já teve uma adaptação em 1987, com Arnold Schwarzenegger no papel principal. A nova versão é dirigida por Edgar Wright, conhecido por Em Ritmo de Fuga e Scott Pilgrim Contra o Mundo.

Após papéis de destaque em Top Gun: Maverick e Todos Menos Você, Glen Powell assume o protagonismo como Ben Richards. O vilão Dan Killian será interpretado por Josh Brolin, enquanto Colman Domingo dá vida ao apresentador do jogo letal. O elenco ainda conta com Katy O'Brian, Karl Glusman e Michael Cera, que retoma a parceria com Edgar Wright.

Na trama, Ben Richards, desesperado para salvar sua filha doente, é forçado pelo carismático mas impiedoso produtor Dan Killian a entrar em um jogo mortal. A coragem e a determinação de Ben o transformam em favorito do público e em ameaça para todo o sistema, precisando enfrentar caçadores e uma nação obcecada por sua derrota.

O Sobrevivente estreia em 20 de novembro nos cinemas brasileiros.