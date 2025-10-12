Músicas em português de "Guerreiras do K-Pop" estão disponíveis nas plataformas digitais
Músicas de Guerreiras do K-Pop chegam às plataformas de streaming, enquanto o filme continua como fenômeno na Netflix e rumores de continuação surgem
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix anunciou neste domingo (12) que as músicas de Guerreiras do K-Pop chegaram às plataformas de streaming de áudio. Até o momento, apenas “Brilho (Golden)” e “Meu Pequeno Guaraná (My Little Soda Pop)” foram disponibilizadas.
As faixas ainda não estão no Spotify, mas já podem ser ouvidas na Apple Music, e a Netflix garante que chegarão em breve a todas as plataformas.
Tudo sobre Guerreiras do K-Pop
O filme acompanha as HUNTR/X, um grupo de idols que divide o tempo entre apresentações para os fãs e caçadas a demônios. A situação se complica quando os vilões também formam um grupo de K-pop, os Saja Boys, competindo diretamente pela atenção do público.
No elenco de vozes em inglês, Ejae interpreta Rumi, líder das HUNTR/X, enquanto Audrey Nuna e Rei Ami dão vida a Mira e Zoey. As vozes faladas são de Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira) e Joo Ji-young (Zoey).
Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o longa conta ainda com Ahn Hyo-seop (Jinu), Yunjin Kim (Celine), Ken Jeong (Bobby), Lee Byung-hun (Gwi-ma) e Daniel Dae Kim (Healer Han) no elenco de vozes em inglês.
Desde o lançamento, Guerreiras do K-Pop se tornou um fenômeno na Netflix, alcançando o topo da lista de filmes mais vistos da plataforma e colocando faixas como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” em paradas de sucesso nos EUA e no mundo.
O filme segue disponível para streaming, e a Netflix já avalia, em parceria com a Sony Animation, a possibilidade de uma continuação.