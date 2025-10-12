fechar
Músicas em português de "Guerreiras do K-Pop" estão disponíveis nas plataformas digitais

Músicas de Guerreiras do K-Pop chegam às plataformas de streaming, enquanto o filme continua como fenômeno na Netflix e rumores de continuação surgem

Por Alice Lins Publicado em 12/10/2025 às 23:19
Cena do filme "Guerreiras do K-pop'
Cena do filme "Guerreiras do K-pop' - Divulgação

A Netflix anunciou neste domingo (12) que as músicas de Guerreiras do K-Pop chegaram às plataformas de streaming de áudio. Até o momento, apenas “Brilho (Golden)” e “Meu Pequeno Guaraná (My Little Soda Pop)” foram disponibilizadas.

As faixas ainda não estão no Spotify, mas já podem ser ouvidas na Apple Music, e a Netflix garante que chegarão em breve a todas as plataformas.

Tudo sobre Guerreiras do K-Pop

O filme acompanha as HUNTR/X, um grupo de idols que divide o tempo entre apresentações para os fãs e caçadas a demônios. A situação se complica quando os vilões também formam um grupo de K-pop, os Saja Boys, competindo diretamente pela atenção do público.

No elenco de vozes em inglês, Ejae interpreta Rumi, líder das HUNTR/X, enquanto Audrey Nuna e Rei Ami dão vida a Mira e Zoey. As vozes faladas são de Arden Cho (Rumi), May Hong (Mira) e Joo Ji-young (Zoey).

Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, o longa conta ainda com Ahn Hyo-seop (Jinu), Yunjin Kim (Celine), Ken Jeong (Bobby), Lee Byung-hun (Gwi-ma) e Daniel Dae Kim (Healer Han) no elenco de vozes em inglês.

Desde o lançamento, Guerreiras do K-Pop se tornou um fenômeno na Netflix, alcançando o topo da lista de filmes mais vistos da plataforma e colocando faixas como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop” em paradas de sucesso nos EUA e no mundo.

O filme segue disponível para streaming, e a Netflix já avalia, em parceria com a Sony Animation, a possibilidade de uma continuação.

