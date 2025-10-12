Lady Gaga estará em "O Diabo veste Prada 2"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lady Gaga se junta a Meryl Streep e Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada 2, que estreia em maio de 2026 e promete trazer novidades à trama icônica

Meryl Streep e Anne Hathaway terão uma nova companhia icônica em O Diabo Veste Prada 2: Lady Gaga. Segundo a Variety, a cantora e atriz está confirmada no elenco da sequência, e foi vista por fãs em Milão, onde as filmagens estão acontecendo.

Ainda não se sabe se Gaga interpretará a si mesma ou um personagem inédito na trama, que deve acompanhar Miranda Priestly enquanto enfrenta desafios em sua carreira em meio ao declínio das publicações tradicionais de moda.

A sequência foi anunciada pela Disney em julho do ano passado e tem estreia prevista para 1º de maio de 2026. Segundo a sinopse divulgada, a carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, obrigando-a a lidar com Emily (Emily Blunt), agora uma executiva de destaque em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente.

O primeiro filme, adaptado do livro homônimo de 2003, acompanha Andy Sachs (Anne Hathaway), uma recém-formada com grandes sonhos, que passa a trabalhar na revista de moda Runway como assistente da rigorosa Miranda Priestly. À medida que enfrenta o ambiente tenso de trabalho, Andy começa a questionar sua capacidade de se manter na função.

Dirigido por David Frankel, o longa original contou também com Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer. Com orçamento de US$35 milhões, o filme foi um sucesso mundial, arrecadando mais de US$326 milhões nas bilheterias.

Até o momento, a continuação não teve mais detalhes revelados, mas a presença de Lady Gaga promete adicionar ainda mais glamour e expectativa ao projeto.