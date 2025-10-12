Agenda | Notícia
Festival Animage 2026 terá duração de 10 dias
Próxima edição do evento será de 20 a 29 de novembro, com apoio da Petrobrás e foco em ampliar a animação brasileira no cenário internacional
O Festival Animage 2025 chegou ao fim neste domingo (12), com a entrega dos prêmios às melhores animações das mostras competitivas e o anúncio de novidades para a próxima edição.
O Festival Animage 2026 está confirmado para acontecer entre os dias 20 e 29 de novembro e terá como objetivo ampliar a presença da animação brasileira no cenário internacional.
A edição contará com a Petrobrás como nova patrocinadora, por meio da Lei Rouanet.
Confira também os vencedores da edição 2025!
- ABC Animage (Melhor Animação Brasileira): Cidade das Rosas
- Melhor Som: Luz Diaba
- Melhor Técnica: Brincando de Deus
- Melhor Direção de Arte: Safo
- Melhor Roteiro: Ouvido de Cachorro
- Melhor Direção: Glasses
- Prêmio do Público: Kabuki
- Melhor Curta Estudantil: Entre Quatro Paredes de Memoria
- Menção Honrosa Estudantil: O Corvo, a Estrela do Mar e o Unicórnio
- Melhor Curta-Metragem Brasileiro: Safo
- Menção Honrosa para Curta Brasileiro: Kabuki
- Melhor Curta Infantil: Tuu Tuu Til
- Grande Prêmio Animage: Galochas Noturnas