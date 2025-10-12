fechar
Festival Animage 2026 terá duração de 10 dias

Próxima edição do evento será de 20 a 29 de novembro, com apoio da Petrobrás e foco em ampliar a animação brasileira no cenário internacional

Por Alice Lins Publicado em 12/10/2025 às 23:10
Festival ANIMAGE em edição realizada no Cinema São Luiz
Festival ANIMAGE em edição realizada no Cinema São Luiz - VICTOR JUCÁ/DIVULGAÇÃO

O Festival Animage 2025 chegou ao fim neste domingo (12), com a entrega dos prêmios às melhores animações das mostras competitivas e o anúncio de novidades para a próxima edição.

O Festival Animage 2026 está confirmado para acontecer entre os dias 20 e 29 de novembro e terá como objetivo ampliar a presença da animação brasileira no cenário internacional.

A edição contará com a Petrobrás como nova patrocinadora, por meio da Lei Rouanet.

Confira também os vencedores da edição 2025!

  • ABC Animage (Melhor Animação Brasileira): Cidade das Rosas
  • Melhor Som: Luz Diaba
  • Melhor Técnica: Brincando de Deus
  • Melhor Direção de Arte: Safo
  • Melhor Roteiro: Ouvido de Cachorro
  • Melhor Direção: Glasses
  • Prêmio do Público: Kabuki
  • Melhor Curta Estudantil: Entre Quatro Paredes de Memoria
  • Menção Honrosa Estudantil: O Corvo, a Estrela do Mar e o Unicórnio
  • Melhor Curta-Metragem Brasileiro: Safo
  • Menção Honrosa para Curta Brasileiro: Kabuki
  • Melhor Curta Infantil: Tuu Tuu Til
  • Grande Prêmio Animage: Galochas Noturnas

