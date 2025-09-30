fechar
Filmes | Notícia

"Demon Slayer: Castelo Infinito" é o filme de anime n1º na América Latina

Desde o lançamento em 11 de setembro, o filme conquistou a primeira posição nas bilheterias em seu fim de semana de estreia em 11 países

Por Alice Lins Publicado em 30/09/2025 às 13:28
Cena do filme "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito"
Cena do filme "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito" - Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable*

Demon Slayer: Castelo Infinito é um sucesso de bilheteria desde seu lançamento na América Latina e no Brasil em 11 de setembro, onde se tornou o filme de anime nº 1 de todos os tempos na região.

Além do México e do Brasil, o total acumulado até o momento já é superior à bilheteria total (lifetime box office) de qualquer filme de anime lançado anteriormente na Argentina, Bolívia, Chile, América Central, Colômbia, República Dominicana, Peru, Uruguai e Venezuela.

Os números confirmam a tendência global do fenômeno Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nas telonas. O México arrecadou US$16,6 milhões (307 milhões de pesos mexicanos) brutos até o momento, enquanto o Brasil arrecadou quase US$8,1 milhões (R$43,8 milhões) até agora, ambos contribuindo para os totais de recordes de bilheteria do filme de anime.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito é o primeiro longa-metragem da trilogia cinematográfica de três partes, e a estreia nos cinemas inclui os grandes formatos premium (premium large formats) na América Latina e no Brasil, com distribuição da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment.

