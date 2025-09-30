"Bugonia", nova parceria de Yorgos Lanthimos com Emma Stone, tem novas artes divulgadas

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Quarta parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone - que já trabalharam juntos em “A Favorita”, “Tipos de Gentileza” e “Pobres Criaturas”, conferindo à artista o Oscar de melhor atriz - “Bugonia” (Bugonia), da Universal Pictures, acaba de ganhar dois novos cartazes conceituais.
As artes apresentam parte da complexidade da história, que traz a personagem de Emma como uma possível alienígena. O filme será lançado em 27 novembro nos cinemas brasileiros.
Parte da programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, a obra será apresentada, pela primeira vez no Brasil, depois da coletiva de imprensa do festival no próximo sábado, dia 4 de outubro.
A produção, que estreou mundialmente na competição do Festival de Veneza, acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra.
No elenco estão Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. A direção é de Will Tracy, de “Succession”.
O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 27 de novembro também em versões acessíveis.