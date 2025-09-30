fechar
Filmes | Notícia

"Bugonia", nova parceria de Yorgos Lanthimos com Emma Stone, tem novas artes divulgadas

Longa é um dos destaques da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e tem nova data de estreia no Brasil: 27 de novembro. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 30/09/2025 às 13:16
Emma Stone em "Bugonia"
Emma Stone em "Bugonia" - Atsushi Nishijima/Focus Features

Quarta parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone - que já trabalharam juntos em “A Favorita”, “Tipos de Gentileza” e “Pobres Criaturas”, conferindo à artista o Oscar de melhor atriz - “Bugonia” (Bugonia), da Universal Pictures, acaba de ganhar dois novos cartazes conceituais.

As artes apresentam parte da complexidade da história, que traz a personagem de Emma como uma possível alienígena. O filme será lançado em 27 novembro nos cinemas brasileiros.

Divulgação
Nova arte de "Bugonia" - Divulgação

Parte da programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, a obra será apresentada, pela primeira vez no Brasil, depois da coletiva de imprensa do festival no próximo sábado, dia 4 de outubro.

A produção, que estreou mundialmente na competição do Festival de Veneza, acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra.

Divulgação
Nova arte de "Bugonia" - Divulgação

No elenco estão Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. A direção é de Will Tracy, de “Succession”.

O longa tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas a partir de 27 de novembro também em versões acessíveis.

