"A Própria Carne" terá première nesta sexta (03) no Festival do Rio
Longa será exibido na seleção 'Première Brasil: Midnight Movies', que exibe filmes ousados, provocativos e alternativos. Saiba mais
“A Própria Carne”, longa de terror dirigido por Ian SBF (“Entre Abelhas”) e produzido por Deive Pazos e Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, terá sua primeira exibição pública nesta sexta-feira, 3 de outubro, às 23h30, durante a seleção ‘Première Brasil: Midnight Movies’ do Festival do Rio.
A seleção é dedicada a filmes ousados, provocativos e alternativos, que já conquistaram fama de cult ou buscam se tornar clássicos no futuro.
Ainda durante o mês de outubro, os realizadores de “A Própria Carne” farão uma turnê por outras seis capitais brasileiras – Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo –, com sessões para fãs antes do lançamento oficial. O filme tem estreia marcada para 30 de outubro, exclusivamente nas salas Cinemark de todo o país.
“A Própria Carne” é uma coprodução da Neebla e da Nonsense Creations, de Deive Pazos e Alexandre Ottoni. No elenco estão Luiz Carlos Persy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, George Sauma e Pierri Baitelli.
O filme acompanha a chegada de três soldados desertores em uma casa isolada na floresta, durante a Guerra do Paraguai, em 1870. O que parecia ser um refúgio seguro logo se torna um cenário de pesadelo, conforme os fugitivos descobrem que o fazendeiro misterioso e a jovem que moram no local escondem segredos macabros.
Sinopse
Três soldados desertores durante a Guerra do Paraguai, em 1870, cada um lutando pela sobrevivência à sua maneira, encontram uma casa isolada na fronteira, habitada apenas por um fazendeiro misterioso e uma jovem.
O que parecia ser um refúgio seguro se transforma em um pesadelo aterrorizante quando os soldados descobrem que a casa esconde segredos macabros, confrontando-os com um destino ainda mais horrível do que a guerra da qual fugiram.
Elenco
- Luiz Carlos Persy - Fazendeiro
- Jorge Guerreiro - Gustavo
- Jade Mascarenhas - Garota
- George Sauma - Anselmo
- Pierri Baitelli - Gabriel