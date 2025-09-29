fechar
Filmes | Notícia

Trump anuncia tarifa de 100% para todos os filmes produzidos fora dos EUA

Presidente norte-americano afirma que medida busca proteger a indústria cinematográfica nacional, mas não detalha como a cobrança será aplicada

Por Alice Lins Publicado em 29/09/2025 às 20:08
Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos - Reprodução/@realdonaldtrump

Quatro meses após anunciar que autorizaria uma tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a medida será ampliada para qualquer produção feita fora do país.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump escreveu que "o negócio de cinema foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como roubam 'doce de um bebê'".

Ele também criticou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, chamando-o de "fraco e incompetente" e dizendo que o estado teria sido um dos mais prejudicados.

Segundo Trump, a solução para esse "problema antigo" será impor uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos fora dos EUA. No entanto, assim como em maio, quando fez o primeiro anúncio, ele não detalhou como a medida seria aplicada.

Na época, havia dito que autorizaria o Departamento do Comércio e o Escritório do Representante Comercial dos EUA a estruturar a cobrança, alegando que a indústria cinematográfica americana estaria "morrendo muito rápido".

O presidente também classificou os incentivos oferecidos por outros países a cineastas e estúdios como "um esforço conjunto" que representaria "ameaça à Segurança Nacional".

De acordo com Andrew Pulver, editor de cinema do jornal The Guardian, o alvo da medida seria a terceirização da produção por estúdios de Hollywood, que há décadas recorrem a locações e estúdios no exterior para reduzir custos e explorar cenários diferenciados.

Entre os destinos mais utilizados estão Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e países europeus como Hungria e Itália.

