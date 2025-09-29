fechar
Filmes | Notícia

"Eddington" participa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Longa-metragem com Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone chega aos cinemas brasileiros em 13 de novembro. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 29/09/2025 às 19:39
Cena do filme "Eddington"
Cena do filme "Eddington" - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O mais novo longo do diretor Ari Aster, cineasta por trás de sucessos como “Hereditário” e “Midsommar” terá sua primeira exibição no Brasil durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Com Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar por “Coringa”, Pedro Pascal, astro de “The Last of Us” e “The Mandalorian” e a duas vezes ganhadora do Oscar Emma Stone, “Eddington” (Eddington) - contará com sessões comerciais durante o festival antes de chegar aos cinemas brasileiros em 13 de novembro.

Com distribuição da Universal Pictures, “Eddington” estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano e tem produção assinada por Ari Aster e Lars Knudsen em coprodução com a 828 Productions.

O filme acompanha um impasse entre o xerife de uma pequena cidade (Joaquin Phoenix) e o prefeito local (Pedro Pascal), que desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.

No elenco ainda estão Luke Grimes, de “Yellowstone”, Deirdre O’Connell, de “Outer Range”, Micheal Ward, de “Império da Luz”, Amélie Hoeferle, de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, Clifton Collins Jr., de “Westworld” e William Belleau, de “Assassinos da Lua das Flores”. Conta ainda com participação especial de Austin Butler, indicado ao Oscar por “Elvis”.

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro de 2025. “Eddington” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de 13 de novembro também em versões acessíveis.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo
Cine Maior

Cine Maior – Saiba qual filme a Record TV exibe neste domingo

Compartilhe

Tags