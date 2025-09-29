"Eddington" participa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa-metragem com Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone chega aos cinemas brasileiros em 13 de novembro. Saiba mais detalhes

Clique aqui e escute a matéria

O mais novo longo do diretor Ari Aster, cineasta por trás de sucessos como “Hereditário” e “Midsommar” terá sua primeira exibição no Brasil durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

Com Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar por “Coringa”, Pedro Pascal, astro de “The Last of Us” e “The Mandalorian” e a duas vezes ganhadora do Oscar Emma Stone, “Eddington” (Eddington) - contará com sessões comerciais durante o festival antes de chegar aos cinemas brasileiros em 13 de novembro.

Com distribuição da Universal Pictures, “Eddington” estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano e tem produção assinada por Ari Aster e Lars Knudsen em coprodução com a 828 Productions.

O filme acompanha um impasse entre o xerife de uma pequena cidade (Joaquin Phoenix) e o prefeito local (Pedro Pascal), que desencadeia um verdadeiro barril de pólvora, colocando vizinhos uns contra os outros em Eddington, Novo México.

No elenco ainda estão Luke Grimes, de “Yellowstone”, Deirdre O’Connell, de “Outer Range”, Micheal Ward, de “Império da Luz”, Amélie Hoeferle, de “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, Clifton Collins Jr., de “Westworld” e William Belleau, de “Assassinos da Lua das Flores”. Conta ainda com participação especial de Austin Butler, indicado ao Oscar por “Elvis”.

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro de 2025. “Eddington” tem distribuição da Universal Pictures e estará disponível nos cinemas brasileiros a partir de 13 de novembro também em versões acessíveis.