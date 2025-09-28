5 filmes de terror para assistir de graça
Procurando filmes de terror gratuitos na internet? Preparamos uma seleção especial com 5 títulos disponíveis agora no Mercado Play e Pluto TV!
Procurando filmes de terror para assistir de graça na internet? Com plataformas de streaming gratuitas ficou mais fácil planejar uma maratona arrepiante!
De clássicos imperdíveis a filmes mais recentes, há muitas surpresas esperando por você nos catálogos gratuitos do Mercado Livre Play e Pluto TV.
Preparamos uma seleção especial com 5 filmes de terror disponíveis para você assistir agora mesmo totalmente gratuitos!
Jogos Mortais
O serial killer Jigsaw aterroriza a cidade com um modus operandi brutal: ele submete suas vítimas a jogos mortais de autossacrifício.
O detetive David Tapp assume a investigação, mas a genialidade evasiva de Jigsaw o leva a uma obsessão perigosa e a uma caçada que pode custar-lhe tudo.
Onde assistir: Pluto TV
Pânico
Na pequena e pacata cidade de Woodsboro, um grupo de jovens do ensino médio enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror.
Onde assistir: Mercado Play
A Bruxa de Blair
Um trio de jovens estudantes de cinema vai para a floresta do leste de Maryland filmar um documentário sobre a lenda local da Bruxa de Blair.
Quando eles se perdem, percebem que não estão filmando uma lenda, mas seu próprio horror inimaginável.
Onde assistir: Pluto TV
O Massacre da Serra Elétrica
No caminho para visitar o túmulo de seu avô, cinco jovens se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais.
Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos.
Onde assistir: Mercado Play
O Chamado
Uma jornalista investiga o caso de quatro adolescentes que morreram misteriosamente sete dias depois de assistir a um vídeo.
Agora ela tenta solucionar o mistério e impedir que a profecia se realize, já que ela e seu filho também assistiram à fita.
Onde assistir: Mercado Play