5 filmes de terror para assistir de graça

Procurando filmes de terror gratuitos na internet? Preparamos uma seleção especial com 5 títulos disponíveis agora no Mercado Play e Pluto TV!

Procurando filmes de terror para assistir de graça na internet? Com plataformas de streaming gratuitas ficou mais fácil planejar uma maratona arrepiante!

De clássicos imperdíveis a filmes mais recentes, há muitas surpresas esperando por você nos catálogos gratuitos do Mercado Livre Play e Pluto TV.

Preparamos uma seleção especial com 5 filmes de terror disponíveis para você assistir agora mesmo totalmente gratuitos!

Jogos Mortais

O serial killer Jigsaw aterroriza a cidade com um modus operandi brutal: ele submete suas vítimas a jogos mortais de autossacrifício.

O detetive David Tapp assume a investigação, mas a genialidade evasiva de Jigsaw o leva a uma obsessão perigosa e a uma caçada que pode custar-lhe tudo.

Onde assistir: Pluto TV

Pânico

Na pequena e pacata cidade de Woodsboro, um grupo de jovens do ensino médio enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror.

Onde assistir: Mercado Play

A Bruxa de Blair

Um trio de jovens estudantes de cinema vai para a floresta do leste de Maryland filmar um documentário sobre a lenda local da Bruxa de Blair.

Quando eles se perdem, percebem que não estão filmando uma lenda, mas seu próprio horror inimaginável.

Onde assistir: Pluto TV

O Massacre da Serra Elétrica

No caminho para visitar o túmulo de seu avô, cinco jovens se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais.

Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos.

Onde assistir: Mercado Play

O Chamado

Uma jornalista investiga o caso de quatro adolescentes que morreram misteriosamente sete dias depois de assistir a um vídeo.

Agora ela tenta solucionar o mistério e impedir que a profecia se realize, já que ela e seu filho também assistiram à fita.

Onde assistir: Mercado Play