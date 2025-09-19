"Vingadores: Doomsday" encerra gravações e tem primeira sinopse oficial revelada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme dirigido pelos irmãos Russo terá Doutor Destino como grande vilão e estreia marcada para dezembro de 2026. Descubra mais detalhes

Segundo o The Hollywood Reporter, Vingadores: Doomsday já finalizou suas gravações no Reino Unido. Como costuma acontecer em produções da Marvel, o longa ainda deve passar por refilmagens ao longo do ano.

A novidade mais recente foi a divulgação da primeira sinopse oficial durante o Walt Disney Marketing Expo, em Xangai. O texto confirma a chegada de Doutor Destino ao MCU, descrito como um mestre em ciência avançada e magia poderosa, que desencadeará uma crise em efeito cascata por todo o multiverso.

O elenco reúne alguns dos principais nomes da franquia. Dos filmes anteriores, retornam Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Winston Duke (M’Baku), Letitia Wright (Pantera Negra) e Tom Hiddleston (Loki).

Também estarão presentes Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (Falcão), além do novo Quarteto Fantástico, formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Grande parte do time de Thunderbolts também fará parte da trama, incluindo Florence Pugh, Wyatt Russell e David Harbour.

A maior surpresa, no entanto, foi a confirmação do retorno dos X-Men clássicos dos antigos filmes da Fox, com Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Noturno e Channing Tatum, apresentado em Deadpool & Wolverine, como Gambit.

O vilão da história será vivido por Robert Downey Jr., que agora assume o papel de Doutor Destino. A direção fica por conta de Anthony e Joe Russo, responsáveis por Vingadores: Ultimato, enquanto o roteiro é assinado por Michael Waldron (Loki) e Stephen McFreely (Ultimato).

Vingadores: Doomsday tem estreia prevista para 18 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas, que chega em 2027.