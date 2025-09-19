'Lego Batman: O Filme' e 'Batman Eternamente' retornam às telonas em comemoração ao Batman Day
A Warner Bros. Pictures traz os filmes de volta aos cinemas exclusivamente no dia 20 de setembro em homenagem ao herói; ingressos já estão disponíveis
Na 12ª edição do Batman Day, o público poderá conferir o retorno de duas histórias do Homem Morcego às telonas. LEGO Batman: O Filme e Batman Eternamente estarão de volta aos cinemas amanhã, 20 de setembro, em ação comemorativa da Warner Bros. Pictures. A pré-venda de ingressos já está disponível.
Em Batman Eternamente (1995), Val Kilmer assume o manto do Cavaleiro das Trevas para encarar o Duas Caras (Tommy Lee Jones) e o sempre irreverente Charada (Jim Carrey). O filme está completando 30 anos e ganha um tom especial com sua volta às telonas e, também, como forma de homenagear Kilmer, que nos deixou neste ano.
Lego Batman: O Filme (2017) oferece uma história leve e divertida, perfeita para toda a família. Nessa aventura cheia de humor, o herói (dublado por Will Arnett) se junta a Robin (Michael Cera) e Barbara (Rosario Dawson) para impedir mais uma das peripécias do Coringa (Zach Galifianakis).
