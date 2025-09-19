'Lego Batman: O Filme' e 'Batman Eternamente' retornam às telonas em comemoração ao Batman Day

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Warner Bros. Pictures traz os filmes de volta aos cinemas exclusivamente no dia 20 de setembro em homenagem ao herói; ingressos já estão disponíveis

Clique aqui e escute a matéria

Na 12ª edição do Batman Day, o público poderá conferir o retorno de duas histórias do Homem Morcego às telonas. LEGO Batman: O Filme e Batman Eternamente estarão de volta aos cinemas amanhã, 20 de setembro, em ação comemorativa da Warner Bros. Pictures. A pré-venda de ingressos já está disponível.

Em Batman Eternamente (1995), Val Kilmer assume o manto do Cavaleiro das Trevas para encarar o Duas Caras (Tommy Lee Jones) e o sempre irreverente Charada (Jim Carrey). O filme está completando 30 anos e ganha um tom especial com sua volta às telonas e, também, como forma de homenagear Kilmer, que nos deixou neste ano.

Lego Batman: O Filme (2017) oferece uma história leve e divertida, perfeita para toda a família. Nessa aventura cheia de humor, o herói (dublado por Will Arnett) se junta a Robin (Michael Cera) e Barbara (Rosario Dawson) para impedir mais uma das peripécias do Coringa (Zach Galifianakis).

Para mais informações sobre sessões e ingressos, confira a programação das redes de cinema mais próximas.