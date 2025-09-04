'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' chega hoje (04) aos cinemas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo longa da Warner Bros. Pictures encerra franquia de sucesso, lotando as salas de cinema com a maior pré-venda de um filme de terror no Brasil

A espera acabou! Fãs da franquia Invocação do Mal já podem viver uma última história, mais sombria e eletrizante do que nunca. Invocação do Mal 4: O Último Ritual, capítulo final da saga de terror que marcou gerações, estreia oficialmente hoje, 4 de setembro, nos cinemas de todo o país.

O lançamento da Warner Bros. Pictures gerou muita expectativa no público brasileiro, alcançando o posto de maior pré-venda de um longa de terror na história do Brasil, com 293 mil ingressos vendidos antes da estreia oficial.

Sob a direção de Michael Chaves, o filme traz de volta os elementos icônicos que transformaram a franquia em um fenômeno cultural, para a despedida de Vera Farmiga e Patrick Wilson nos papéis dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

Ao mesmo tempo, o longa apresenta novos personagens, cenários perturbadores e reviravoltas capazes de surpreender até os fãs mais fiéis.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual já está em cartaz em todo o Brasil em IMAX e também em versões acessíveis. Para mais informações e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.