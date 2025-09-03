Invocação do Mal 4: saiba ordem cronológica para ver os filmes da franquia
Criado por James Wan e centrado no casal Warren, o universo da franquia se tornou uma das mais rentáveis e influentes do cinema de horror
Clique aqui e escute a matéria
Desde a estreia do primeiro filme em 2013, a saga se expandiu com diversos derivados, explorando origens demoníacas, objetos amaldiçoados e fenômenos que desafiam a lógica e a fé.
Apesar de os filmes terem sido lançados fora da ordem cronológica, eles compartilham personagens, eventos e conexões ocultas que constroem uma narrativa coesa.
Por isso, muitos fãs se perguntam: qual a ordem ideal para assistir aos filmes e compreender toda a linha do tempo da franquia?
Abaixo, confira a sequência recomendada segundo a cronologia dos acontecimentos:
1. A Freira (2018)
O longa apresenta a entidade demoníaca Valak, que se tornaria um dos principais antagonistas da franquia. A história se passa em um convento isolado, onde os primeiros registros do mal começam a se manifestar, com consequências que reverberarão décadas depois.
2. Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)
Este prelúdio dirigido por David F. Sandberg mostra a origem da boneca amaldiçoada Annabelle. A trama acompanha um casal de artesãos que acolhe meninas órfãs em sua casa, marcada por segredos sombrios e manifestações sobrenaturais.
3. Annabelle (2014)
Sequência direta de Annabelle 2, o filme acompanha um jovem casal cujo cotidiano pacato é interrompido por forças ocultas ligadas à boneca, enquanto um culto perigoso se envolve em sua vida.
4. Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)
Agora sob custódia dos Warren, Annabelle continua a provocar o caos. Ao ser colocada na sala de artefatos amaldiçoados do casal, a boneca atua como catalisadora de outras presenças malignas, ameaçando inclusive a filha dos investigadores.
5. Invocação do Mal (2013)
Baseado no caso real da família Perron, o filme marca a primeira grande investigação dos Warren nos cinemas. Com atmosfera opressora e narrativa envolvente, apresentou Ed e Lorraine ao público e consolidou o estilo da franquia.
6. Invocação do Mal 2 (2016)
Inspirado no caso Enfield Poltergeist, o segundo longa aprofunda a conexão dos Warren com Valak, enquanto investigam distúrbios paranormais em uma residência suburbana na Inglaterra.
7. Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)
O terceiro capítulo da saga principal adota um tom mais investigativo, dramatizando o primeiro caso nos EUA em que um réu alegou possessão demoníaca como defesa judicial. O filme explora os limites da fé, da ciência e do sistema jurídico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
8. Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025)
Promete trazer o caso da família Smurl, que viveu em uma casa supostamente com um demônio na Pensilvânia, Estados Unidos, entre os anos de 1973 e 1989.
No longa, os protagonistas aparecem já nos anos 1980, mais velhos e em um momento de quase aposentadoria. Mesmo relutantes em voltar aos holofotes, acabam aceitando investigar uma nova ameaça para ajudar a família Smurl.