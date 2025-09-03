fechar
Invocação do Mal 4: saiba ordem cronológica para ver os filmes da franquia

Criado por James Wan e centrado no casal Warren, o universo da franquia se tornou uma das mais rentáveis e influentes do cinema de horror

Por Alice Lins Publicado em 03/09/2025 às 20:21
Pôster do filme Invocação do Mal
Pôster do filme Invocação do Mal - Divulgação

Desde a estreia do primeiro filme em 2013, a saga se expandiu com diversos derivados, explorando origens demoníacas, objetos amaldiçoados e fenômenos que desafiam a lógica e a fé.

Apesar de os filmes terem sido lançados fora da ordem cronológica, eles compartilham personagens, eventos e conexões ocultas que constroem uma narrativa coesa.

Por isso, muitos fãs se perguntam: qual a ordem ideal para assistir aos filmes e compreender toda a linha do tempo da franquia?

Abaixo, confira a sequência recomendada segundo a cronologia dos acontecimentos:

1. A Freira (2018)

O longa apresenta a entidade demoníaca Valak, que se tornaria um dos principais antagonistas da franquia. A história se passa em um convento isolado, onde os primeiros registros do mal começam a se manifestar, com consequências que reverberarão décadas depois.

2. Annabelle 2: A Criação do Mal (2017)

Este prelúdio dirigido por David F. Sandberg mostra a origem da boneca amaldiçoada Annabelle. A trama acompanha um casal de artesãos que acolhe meninas órfãs em sua casa, marcada por segredos sombrios e manifestações sobrenaturais.

3. Annabelle (2014)

Sequência direta de Annabelle 2, o filme acompanha um jovem casal cujo cotidiano pacato é interrompido por forças ocultas ligadas à boneca, enquanto um culto perigoso se envolve em sua vida.

4. Annabelle 3: De Volta Para Casa (2019)

Agora sob custódia dos Warren, Annabelle continua a provocar o caos. Ao ser colocada na sala de artefatos amaldiçoados do casal, a boneca atua como catalisadora de outras presenças malignas, ameaçando inclusive a filha dos investigadores.

5. Invocação do Mal (2013)

Baseado no caso real da família Perron, o filme marca a primeira grande investigação dos Warren nos cinemas. Com atmosfera opressora e narrativa envolvente, apresentou Ed e Lorraine ao público e consolidou o estilo da franquia.

6. Invocação do Mal 2 (2016)

Inspirado no caso Enfield Poltergeist, o segundo longa aprofunda a conexão dos Warren com Valak, enquanto investigam distúrbios paranormais em uma residência suburbana na Inglaterra.

7. Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio (2021)

O terceiro capítulo da saga principal adota um tom mais investigativo, dramatizando o primeiro caso nos EUA em que um réu alegou possessão demoníaca como defesa judicial. O filme explora os limites da fé, da ciência e do sistema jurídico.

8. Invocação do Mal 4: O Último Ritual (2025)

Promete trazer o caso da família Smurl, que viveu em uma casa supostamente com um demônio na Pensilvânia, Estados Unidos, entre os anos de 1973 e 1989.

No longa, os protagonistas aparecem já nos anos 1980, mais velhos e em um momento de quase aposentadoria. Mesmo relutantes em voltar aos holofotes, acabam aceitando investigar uma nova ameaça para ajudar a família Smurl.

