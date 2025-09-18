"Truque de Mestre - O 3º Ato" ganha novo trailer

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A continuação da franquia desafia os ilusionistas em um truque que vai envolver a joia mais valiosa do mundo. Filme estreia em novembro

Clique aqui e escute a matéria

A Paris Filmes acaba de divulgar um novo trailer de "Truque de Mestre - O 3º Ato" (Now You See Me: Now You Don’t), filme que estreia nos cinemas em 13 de novembro. A continuação da franquia desafia os ilusionistas em um truque que vai envolver a joia mais valiosa do mundo.

Os Quatro Cavaleiros, interpretados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, que promete ser diferente de tudo o que já foi mostrado. A direção é de Ruben Fleischer ("Zumbilândia; "Venom"; "Uncharted - Fora do Mapa").

O grande elenco ainda traz Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Rosamund Pike e Justice Smith. A produção é da Lionsgate e Paris Filmes faz a distribuição nacional.

Confira: