"Truque de Mestre - O 3º Ato" ganha novo trailer
A continuação da franquia desafia os ilusionistas em um truque que vai envolver a joia mais valiosa do mundo. Filme estreia em novembro
Clique aqui e escute a matéria
A Paris Filmes acaba de divulgar um novo trailer de "Truque de Mestre - O 3º Ato" (Now You See Me: Now You Don’t), filme que estreia nos cinemas em 13 de novembro. A continuação da franquia desafia os ilusionistas em um truque que vai envolver a joia mais valiosa do mundo.
Os Quatro Cavaleiros, interpretados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, estão de volta com uma nova geração de ilusionistas e uma trama cheia de reviravoltas, mágicas e surpresas, que promete ser diferente de tudo o que já foi mostrado. A direção é de Ruben Fleischer ("Zumbilândia; "Venom"; "Uncharted - Fora do Mapa").
O grande elenco ainda traz Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Dominic Sessa, Rosamund Pike e Justice Smith. A produção é da Lionsgate e Paris Filmes faz a distribuição nacional.
Confira: