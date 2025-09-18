Martin Scorsese dirigirá nova adaptação com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Novo longa inspirado no livro de Peter Cameron terá roteiro de Patrick Marber e pode ser financiado pela Apple. Saiba mais detalhes

De acordo com informações exclusivas do Deadline, Martin Scorsese será o diretor de uma nova adaptação cinematográfica: What Happens at Night. O longa terá Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence como protagonistas e pode receber financiamento da Apple, que estaria em conversas avançadas para apoiar o projeto.

O roteiro foi escrito por Patrick Marber após a Studiocanal adquirir, em 2023, os direitos da obra original, escrita por Peter Cameron. Inicialmente, Scorsese atuaria apenas como produtor, mas agora assumirá também a direção.

A trama onírica acompanha um casal americano que viaja a uma pequena cidade europeia coberta de neve para adotar um bebê. Hospedados em um hotel quase deserto, eles cruzam com personagens excêntricos, como uma cantora extravagante, um empresário depravado e um curandeiro carismático.

Nada é o que parece nesse universo gelado e enigmático. Enquanto tentam garantir a adoção, os protagonistas começam a questionar não apenas o mundo ao redor, mas também a própria vida que construíram juntos.

Ainda não há data definida para o início da produção, que deve aguardar o desfecho das negociações antes de avançar.