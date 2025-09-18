"A Palavra", que se passa no interior do nordeste, estreia dia 16 de outubro nos cinemas
Inspirado nas Palavras da Bíblia retratando a missão dos profetas Elias e Eliseu, ‘A Palavra’ é um filme que mistura drama e cultura nordestina
Clique aqui e escute a matéria
O cineasta Guilherme de Almeida Prado, conhecido por obras como "A Dama do Cine Shanghai” (1987) e “Perfume de Gardênia” (1992), mergulha no universo bíblico e lança "A Palavra”, um drama que mistura fé e investigação, e que chega aos cinemas de todo o Brasil no dia 16 de outubro.
Inspirado na História Bíblica dos Profetas Elias e Eliseu, transportada para os dias atuais, o filme acompanha Jezebel (Regina Maria Remencius), uma experiente repórter e jornalista de TV, cujo trabalho se concentra sempre na próxima história bombástica capaz de gerar a maior audiência para a emissora.
Ela recebe a missão de localizar um homem chamado Elias (Tuca Andrada), nos áridos sertões do Nordeste do Brasil. Elias, aparentemente, realiza milagres, ajudando não apenas a curar as enfermidades da população local, mas também a amenizar a severa seca da região.
Obcecada em conseguir a próxima notícia sensacional, Jezebel está determinada a desmascarar Elias, revelando seu segredo e provando que ele é um charlatão. Porém, essa certeza começa a ruir conforme sua busca se aproxima de seu encontro com Elias.
Produzido pela FJ Produções e Star Filmes, e distribuído pela PlayArte, o longa-metragem busca mostrar a Força da Fé tanto para aqueles que acreditam ou duvidam e partiu da ideia de analisar e recriar como seria a Bíblia, se fosse escrita HOJE:
"Acreditamos que estes tempos de extrema polarização de ideias por todo o mundo seja o momento perfeito para que o público desfrute desta obra, que vai buscar sua inspiração na sabedoria da Palavra de Deus, que Guilherme de Almeida Prado consegue transportar com maestria para as telas. Uma história clássica bíblica, transportada para o interior do nordeste brasileiro, com um sabor extremamente brasileiro”, comenta Fabio Golombek, CEO da FJ Produções.
“A PALAVRA” conta com Tuca Andrada, Regina Maria Remencius, Luciano Szafir, Oscar Magrini, Karina Barum, Johnnas Oliva, Lara Córdula, Carlos Casagrande, Soia Lira, Amanda Richter e Ana Miranda em seu elenco.