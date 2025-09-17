"Wicked: Parte 2" será mais curto que o primeiro filme

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
A segunda parte da saga Wicked nos cinemas chegará com um tempo de exibição mais curto que o primeiro filme.
Intitulado Wicked: For Good, o longa terá 2h18 de duração, cerca de 22 minutos a menos que o original, lançado em 2024 com 2h40. A sequência também contará com duas novas canções compostas por Stephen Schwartz, interpretadas pelas protagonistas: No Place Like Home, na voz de Cynthia Erivo como Elphaba, e The Girl in the Bubble, performada por Ariana Grande como Glinda.
Ambas devem ser submetidas à disputa do Oscar 2026 na categoria de Melhor Canção Original.
Sob a direção de Jon M. Chu (Podres de Ricos, Em um Bairro de Nova York), os dois filmes adaptam para o cinema o sucesso da Broadway escrito por Stephen Schwartz (músicas e letras) e Winnie Holzman (libreto), inspirado no livro de Gregory Maguire. A trama revisita a história de Glinda, a bruxa boa, e de Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, muito antes da chegada de Dorothy a Oz.
O primeiro filme rendeu indicações ao Oscar para Ariana Grande e Cynthia Erivo e já está disponível em streaming. Já Wicked: Parte 2 estreia nos cinemas brasileiros em 20 de novembro de 2025. O elenco ainda traz Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.
Na narrativa, Glinda e Elphaba se conhecem na escola e, mesmo com personalidades opostas, criam uma amizade forte, posta à prova quando o enigmático Mágico de Oz as leva para a Cidade Esmeralda, revelando segredos que mudam tudo.
O fenômeno da Broadway também conquistou o público em diversos países, incluindo o Brasil, onde ganhou montagens marcantes com Fabi Bang e Myra Ruiz nos papéis principais.