Filmes | Notícia

"Wicked: Parte 2" será mais curto que o primeiro filme

Sequência de Wicked terá duração menor, novas músicas de Ariana Grande e Cynthia Erivo e estreia marcada para novembro de 2025! Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 17/09/2025 às 19:13
Cena de Wicked 2
Cena de Wicked 2 - Divulgação

A segunda parte da saga Wicked nos cinemas chegará com um tempo de exibição mais curto que o primeiro filme.

Intitulado Wicked: For Good, o longa terá 2h18 de duração, cerca de 22 minutos a menos que o original, lançado em 2024 com 2h40. A sequência também contará com duas novas canções compostas por Stephen Schwartz, interpretadas pelas protagonistas: No Place Like Home, na voz de Cynthia Erivo como Elphaba, e The Girl in the Bubble, performada por Ariana Grande como Glinda.

Ambas devem ser submetidas à disputa do Oscar 2026 na categoria de Melhor Canção Original.

Sob a direção de Jon M. Chu (Podres de Ricos, Em um Bairro de Nova York), os dois filmes adaptam para o cinema o sucesso da Broadway escrito por Stephen Schwartz (músicas e letras) e Winnie Holzman (libreto), inspirado no livro de Gregory Maguire. A trama revisita a história de Glinda, a bruxa boa, e de Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, muito antes da chegada de Dorothy a Oz.

Divulgação
Cena de Wicked 2 - Divulgação

O primeiro filme rendeu indicações ao Oscar para Ariana Grande e Cynthia Erivo e já está disponível em streaming. Já Wicked: Parte 2 estreia nos cinemas brasileiros em 20 de novembro de 2025. O elenco ainda traz Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.

Na narrativa, Glinda e Elphaba se conhecem na escola e, mesmo com personalidades opostas, criam uma amizade forte, posta à prova quando o enigmático Mágico de Oz as leva para a Cidade Esmeralda, revelando segredos que mudam tudo.

O fenômeno da Broadway também conquistou o público em diversos países, incluindo o Brasil, onde ganhou montagens marcantes com Fabi Bang e Myra Ruiz nos papéis principais.

