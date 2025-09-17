fechar
Filmes | Notícia

"A História Do Som", com Paul Mescal e Josh O'Connor, ganha trailer e cartaz

Distribuído pela Universal Pictures, o longa chega aos cinemas brasileiros em 19 de fevereiro de 2026. Confira os detalhes do filme!

Por Alice Lins Publicado em 17/09/2025 às 15:45
Paul Mescal é Lionel em "A História do Som"
Paul Mescal é Lionel em "A História do Som" - Neon and Focus Features

Clique aqui e escute a matéria

A Universal Pictures divulga hoje o primeiro trailer e o cartaz oficial do longa “A História do Som” (The History of Sound), dirigido por Oliver Hermanus. Ovacionado em sua estreia no Festival de Cannes, em maio desse ano, o filme estreia em 19 de fevereiro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Em seu elenco, o longa conta com grandes nomes, como Paul Mescal, indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2023 por “Aftersun”; Josh O’Connor, vencedor do Emmy 2021 na categoria Melhor Ator em Série Dramática; e Chris Cooper, ganhador do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

“A História do Som” acompanha Lionel (Paul Mescal), um talentoso estudante de música que conhece David (Josh O’Connor), no Conservatório de Boston, onde eles se conectam pelo profundo amor que compartilham pela música folk.

Divulgação
Cartaz oficial de "A História do Som" - Divulgação

Anos depois, os dois se reencontram e partem juntos a uma viagem improvisada pelo interior do Maine, para coletar canções tradicionais da cultura folk. Esse encontro inesperado, o caso de amor que nasceu dele e a música que eles coletam e preservam, vão influenciar o curso da vida de Lionel muito além de sua própria consciência.

Distribuído pela Universal Pictures, o longa chega aos cinemas brasileiros em 19 de fevereiro de 2026.

Confira o trailer:

Leia também

‘A Grande Viagem da Sua Vida’ enfeita um romance clichê com elementos de realismo mágico, mas funciona melhor como um drama individual
CRÍTICA

‘A Grande Viagem da Sua Vida’ enfeita um romance clichê com elementos de realismo mágico, mas funciona melhor como um drama individual
Encerramento emocionante e surpresas: 4 motivos para assistir Invocação do Mal 4
Filme de terror

Encerramento emocionante e surpresas: 4 motivos para assistir Invocação do Mal 4

Compartilhe

Tags