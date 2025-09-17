"Amores Materialistas" está disponível nas plataformas digitais
Amores Materialistas chega ao streaming após bilheteria milionária e consolida Celine Song como novo nome da A24. Saiba todos os detalhes
O longa Amores Materialistas, estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, já está disponível para compra ou aluguel em plataformas digitais como Google Play, Apple TV, Prime Video e YouTube.
Com orçamento de apenas US$ 20 milhões, o filme surpreendeu nas bilheteiras e deve encerrar sua passagem pelos cinemas com mais de US$ 100 milhões arrecadados.
Dirigido por Celine Song, este é o segundo trabalho da cineasta, que em 2023 conquistou aclamação internacional com Vidas Passadas. O drama estrelado por Greta Lee e Teo Yoo recebeu duas indicações ao Oscar 2024, incluindo Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.
Com esse desempenho, Amores Materialistas já figura entre os maiores sucessos da A24, ocupando o terceiro lugar em rentabilidade, atrás apenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Guerra Civil.