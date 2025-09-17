fechar
"Amores Materialistas" está disponível nas plataformas digitais

Amores Materialistas chega ao streaming após bilheteria milionária e consolida Celine Song como novo nome da A24. Saiba todos os detalhes

Por Alice Lins Publicado em 17/09/2025 às 19:53
Atores de Amores Materialistas
Atores de Amores Materialistas - Divulgação

O longa Amores Materialistas, estrelado por Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, já está disponível para compra ou aluguel em plataformas digitais como Google Play, Apple TV, Prime Video e YouTube.

Com orçamento de apenas US$ 20 milhões, o filme surpreendeu nas bilheteiras e deve encerrar sua passagem pelos cinemas com mais de US$ 100 milhões arrecadados.

Dirigido por Celine Song, este é o segundo trabalho da cineasta, que em 2023 conquistou aclamação internacional com Vidas Passadas. O drama estrelado por Greta Lee e Teo Yoo recebeu duas indicações ao Oscar 2024, incluindo Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.

Com esse desempenho, Amores Materialistas já figura entre os maiores sucessos da A24, ocupando o terceiro lugar em rentabilidade, atrás apenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Guerra Civil.

