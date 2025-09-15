fechar
"Salve Rosa": suspense sobre exposição de crianças na internet ganha trailer oficial

Protagonizado por Klara Castanho e Karine Teles e dirigido por Susanna Lira, filme integra a seleção do Festival do Rio e chega aos cinemas em 23/10

Por Alice Lins Publicado em 15/09/2025 às 21:37
Cena de "Salve Rosa", em que Karine Teles e Klara Castanho interpretam mãe e filha
Cena de "Salve Rosa", em que Karine Teles e Klara Castanho interpretam mãe e filha - Nat Odenbreit

O suspense “Salve Rosa”, sobre a exposição de crianças na internet, acaba de ganhar trailer oficial. O vídeo antecipa o clima de tensão, mistério e a promessa de uma reviravolta instigante.

O longa, protagonizado por Karine Teles e Klara Castanho, que vivem mãe e filha, integra a seleção do Festival do Rio e estreia nos cinemas em 23 de outubro com distribuição da ELO STUDIOS.

Dirigido por Susanna Lira e produzido pela Panorâmica, em coprodução com a ELO STUDIOS e a Paramount Pictures, o filme tem a ideia original de Mara Lobão e o roteiro assinado por Ângela Hirata Fabri.

“É fácil imaginar todo tipo de relação abusiva que pode acontecer quando crianças tão pequenas começam a sustentar a família e a crescer sob o olhar e o julgamento constante do público. O que vai acontecer quando elas virarem adultas e não precisarem mais dos pais? Então toda a história nasceu do desejo de investigar essa realidade que existe atrás da tela”, explicou a criadora e produtora Mara Lobão.

“Salve Rosa” acompanha a jovem Rosa (Klara Castanho), cuja fama transforma a rotina ao lado da mãe, Dora (Karine Teles). As duas se mudam para um condomínio fechado no Rio de Janeiro, e Dora não mede esforços para cuidar da carreira da filha. Mas, em um thriller repleto de reviravoltas, nada é o que parece.

