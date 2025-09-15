"A Hora do Mal" chega às plataformas digitais para compra e aluguel no próximo dia 21

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O filme que já configura entre os melhores do gênero de terror na história, com 94% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes

Clique aqui e escute a matéria

A Hora do Mal está prestes a chegar dos cinemas para sua sala. O filme que já configura entre os melhores do gênero de terror na história, com 94% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes, chega oficialmente para compra e aluguel nas plataformas digitais no próximo dia 21 de setembro.

A Hora do Mal narra o desaparecimento misterioso de 17 crianças da mesma turma, que sumiram sem deixar rastros às 2h17 da madrugada. A trama se desenrola através de uma narrativa aterrorizante, tecendo juntos diversos pontos de vista que se interligam.

Os relatos perturbadores vêm de personagens centrais como a professora das crianças, interpretada por Julia Garner (de "Ozark" e "Inventando Anna"), e o pai de um dos meninos desaparecidos, vivido por Josh Brolin (de "Onde os Fracos Não Têm Vez" e "Duna"). A conexão desses diferentes pontos de vista constrói uma experiência aterradora para o espectador durante todo o longa.

O diretor Zach Cregger ("Noites Brutais"), que vem se estabelecendo como um dos novos nomes mais promissores do gênero, contou em entrevista à Rolling Stone que escreveu A Hora do Mal em apenas duas semanas, após perder seu melhor amigo em um trágico acidente doméstico em 2021.

Ele explica que usou todo o horror do longa como uma metáfora ao luto, e por isso, assim como ele, a cidade em que o filme acontece está passando por uma perda dolorosa.

Com inspirações em grandes filmes como Os Suspeitos (2013), Magnólia (1999) e Hereditário (2018), A Hora do Mal tem se destacado desde seu lançamento pela sua narrativa macabra e misteriosa dividida em partes que se interligam ao longo da história.

Em um cenário de horror, traumas e segredos, o filme que se reinventa a cada capítulo, mantendo você na ponta da cadeira. Compre ou alugue A Hora do Mal, sem assinatura, nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.