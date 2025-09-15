"A Hora do Mal" chega às plataformas digitais para compra e aluguel no próximo dia 21
O filme que já configura entre os melhores do gênero de terror na história, com 94% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes
Clique aqui e escute a matéria
A Hora do Mal está prestes a chegar dos cinemas para sua sala. O filme que já configura entre os melhores do gênero de terror na história, com 94% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes, chega oficialmente para compra e aluguel nas plataformas digitais no próximo dia 21 de setembro.
A Hora do Mal narra o desaparecimento misterioso de 17 crianças da mesma turma, que sumiram sem deixar rastros às 2h17 da madrugada. A trama se desenrola através de uma narrativa aterrorizante, tecendo juntos diversos pontos de vista que se interligam.
Os relatos perturbadores vêm de personagens centrais como a professora das crianças, interpretada por Julia Garner (de "Ozark" e "Inventando Anna"), e o pai de um dos meninos desaparecidos, vivido por Josh Brolin (de "Onde os Fracos Não Têm Vez" e "Duna"). A conexão desses diferentes pontos de vista constrói uma experiência aterradora para o espectador durante todo o longa.
O diretor Zach Cregger ("Noites Brutais"), que vem se estabelecendo como um dos novos nomes mais promissores do gênero, contou em entrevista à Rolling Stone que escreveu A Hora do Mal em apenas duas semanas, após perder seu melhor amigo em um trágico acidente doméstico em 2021.
Ele explica que usou todo o horror do longa como uma metáfora ao luto, e por isso, assim como ele, a cidade em que o filme acontece está passando por uma perda dolorosa.
Com inspirações em grandes filmes como Os Suspeitos (2013), Magnólia (1999) e Hereditário (2018), A Hora do Mal tem se destacado desde seu lançamento pela sua narrativa macabra e misteriosa dividida em partes que se interligam ao longo da história.
Em um cenário de horror, traumas e segredos, o filme que se reinventa a cada capítulo, mantendo você na ponta da cadeira. Compre ou alugue A Hora do Mal, sem assinatura, nas plataformas Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play.