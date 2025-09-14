Filmes que fracassaram nos cinemas, mas conquistam sucesso no streaming
Plataformas digitais transformam o destino de produções mal recebidas nas bilheteiras, atraindo novos públicos e popularidade! Saiba mais
Nos últimos anos, alguns filmes que não tiveram bom desempenho nas bilheteiras conseguiram alcançar destaque após serem disponibilizados em plataformas digitais.
Essa diferença entre a recepção inicial nos cinemas e a popularidade posterior evidencia mudanças nos hábitos de consumo de conteúdo e como o público interage com produções fora das salas de exibição.
Um exemplo é Branca de Neve, da Disney, que arrecadou apenas US$ 205,6 milhões contra um orçamento de US$ 270 milhões, mas conquistou popularidade constante no Disney+ após sua estreia em junho de 2025.
Outros casos notáveis incluem Madame Teia, que, apesar de um desempenho fraco nos cinemas, liderou listas de popularidade na plataforma Max, e The Alto Knights: Máfia e Poder, cuja aceitação digital superou a recepção inicial. Produções como O Último Caçador de Bruxas também encontraram novos públicos online, expandindo sua base de fãs.
Além disso, O Esquadrão Suicida (2021), que não correspondeu às expectativas de bilheteria, tornou-se um sucesso na HBO Max, comprovando que as novas mídias têm o poder de resgatar e transformar o destino de filmes que pareciam condenados ao fracasso.